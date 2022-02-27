فرصة مميزة للتصوير.. اقتران القمر مع كوكب عطارد خلال دقائق

تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الاثنين 28 فبراير هو اقتران هلال القمر الرقيق مع كوكب عطارد.

وأوضح الدكتور تادرس، أننا نشهد كوكب عطارد مقترن مع هلال القمر حيث نراهما بصعوبة متجاوران عند شروقهما قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يختفيا سريعا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي .

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.