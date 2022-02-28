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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى حاجز المليار و500 مليون دولار فى 2021

غزل ومنسوجات
غزل ومنسوجات

أفاد تقرير المجلس التصديرى للغزل و المنسوجات والمفروشات المنزلية بأن صادرات القطاع سجلت زيادة قدرها 25% خلال عام 2021 لتصل الى مليار و567 مليون دولار مقابل مليار و 245 مليون فى 2020. 

وأوضح التقرير أنه بالنظر للصادرات من حيث القطاعات الرئيسية، فقد شهد قطاع الغزل والمنسوجات فى 2021 زيادة قدرها 20% بواقع 916 مليون دولار مقابل 763 عام 2020، وحقق قطاع المفروشات المنزلية زيادة قدرها 35% بواقع 651 مليون دولار مقابل 482 عام 2020. 

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وأضاف التقرير الذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه، أن من أبرز منتجات الغزل والمنسوجات التى أسهمت فى هذا النجاح، الأقمشة التي شكلت النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع بـ42% بقيمة 387 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020، يليها صادرات الغزول والخيوط بنسبة 31% من الإجمالي بقيمة 284 مليون دولار وبمعدل زيادة 31% مقارنة بعام 2020، وجاء بعدها المنسوجات التقنية بنسبة 14% ثم صادرات الألياف بنسبة 12% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات عام 2021 . 

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة لأكبر الأسواق التصديرية للغزل والمنسوجات فى 2021، جاءت تركيا فى المركز الأول مستحوذةً على 34% من إجمالي صادرات القطاع بمعدل نمو 19%، يليها إيطاليا بمعدل نمو 22%، ثم الجزائر، والسعودية وألمانيا وتونس ونيجيريا والأردن. 

و من أبرز منتجات المفروشات المنزلية التى حققت زيادة فى صادرات 2021، تمثل صادرات السجاد وأغطية الأرضيات النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع بـ 72% محققة471 مليون دولار بمعدل زيادة 38% مقارنة بعام 2020، يليها بياضات الأسِرة والموائد بنسبة 10% من الإجمالي محققة 64 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020، ثم الوبريات بنسبة 11% من إجمالي صادرات المفروشات المنزلية وبمعدل نمو 21%، وصادرات الستائر التى حققت 31% نمو، ثم البطاطين بمعدل نمو 140% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. 

وبالنظر الى أكبر الأسواق التصديرية للمفروشات المنزلية فى 2021، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول بمعدل نمو 28% مستحوذةً على 33% من إجمالي صادرات القطاع بواقع 216 مليون دولار. يليها السعودية بمعدل نمو 113%، ألمانيا 27% نمو، إيطاليا 40% نمو ،ثم هولندا، فرنسا و بريطانيا. 

وأكد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية أنه يعمل على الوصول بصادرات القطاع الى 2 مليار و126 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مستهدفاً زيادة تراكمية بمعدل 18% خلال عام 2022 ثم 15% خلال عام 2023.

وأوضح المجلس أن المحاور الرئيسية لخطة العمل التى وضعها لتحقيق مستهدفاته والسعي نحو تحقيق التوجه الرئاسي للوصول بالصادرات المصرية الصناعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، ترتكز على زيادة الصادرات – إعداد وتوفير المعلومات – والمشاركة فى وضع المقترحات الداعمة للصناعة والتصدير.

ويعتزم المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري; التسويق لمنتجات القطاع عالمياً من خلال المعارض الأكثر أهمية مثل: هايمتكسيل المنعقد فى ألمانيا– برميرفيزيون المقام فى فرنسا، إستقدام بعثة مشتريين من تونس ضمن أعمال المشروع التنموي G-TEX والذي يقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولية ITC بالتعاون مع المجلس التصديري، الإعداد لبعثة تجارية الى الإمارات العربية المتحدة وأيضاً تعزيز التجارة مع قارة أفريقيا من خلال بعثات تجارية الى كل من كينيا و تنزانيا. 

كما يستهدف المجلس إعداد سلسلة من ورش العمل التعريفية لكافة الموضوعات والمتغيرات المحلية ذات الصلة بالتصدير وأيضاً استمرار التنسيق مع المشروعات التنموية فى إعداد الخطط التدريبية الخاصة بالقطاع هذا فضلاً عن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فى إعداد الخطة السنوية للأنشطة الترويجية والعمل على تنفيذها بما يحقق عظيم الإستفادة. 

وفى إطار السعي نحو تأهيل المزيد من الكوادر الصناعية نحو التصدير، يشارك المجلس بجناح معلوماتي فى المعارض المحلية المهمة للتعريف بالخدمات والأنشطة التى يوفرها المجلس مثل معرض إكسبوسمارت الذي يدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAIDوالمنعقد فى مارس المقبل ، وايضاً معرض إيجي ستيتش اند تكس المتخصص فى ماكينات الصناعة ويلتقى خلاله المجلس بالعديد من الشركات العاملة بالسوق المحلي ويتم على هامشه ورش عمل تعريفية عن الفرص والتحديات أمام الصناعات النسيجية بوجه عام.

 

المنسوجات المجلس التصديرى للغزل و المنسوجات صادرات القطاع صادرات الأقمشة المنسوجات التقنية

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