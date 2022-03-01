مشكلة القمح ورغيف الخبز والسكر.. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى

العام المقبل سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر



سعر طن السكر وصل إلى 10 آلاف و200 جنيه والارتفاع مستمر



تلقيت تقارير بوجود أشخاص يحصلون عل ى الدعم ولا يستحقونه



دراسة رفع سعر الخبز تدريجيا ومراعاة الأكثر احتياجا



مصر لديها تنوع في مصادر استيراد القمح



مصر نجحت في تجاوز أزمة كورونا بأقل الأضرار



التعاقدات مع روسيا وأوكرانيا على القمح مستمر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن العام المقبل سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف المصيلحي، أننا وصلنا إلى 87% من الاكتفاء الذاتي من السكر حاليا، لافتا إلى أن 3.2 مليون طن حجم استهلاكنا من السكر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا حددنا سعر كيلو السكر بـ 10.5 جنيه في مصر للحفاظ على الصناعة.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجواء الباردة تسببت في قلة المعروض من الطماطم والخضار والفاكهة، مشيرا إلى أن التضخم العالمي تسبب في ارتفاع الأسعار تلقائيا.



وأضاف علي المصيلحي، أن مصر تأثرت مثل كل دول العالم بالتضخم العالمي، متابعا أن سعر طن السكر وصل إلى 10200 جنية، وهناك ارتفاع مستمر، والأسعار في ارتفاع ولا يمكن أن تنخفض حاليا.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لابد من تحديد المستفيدين لوصول الدعم لمستحقيه، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بـ وصول الدعم لمن يستحقه.

وأضاف المصيلحي، أن الرئيس السيسي يطلع على كل التفاصيل، وينحاز دائما للفئات الأكثر احتياجا، متابعا: تلقيت تقارير بوجود أشخاص يحصلون على الدعم ولا يستحقونه.

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرحنا مناقصة لـ القمح لمعرفة الجو العام يسير في أي اتجاه، مشيرا إلى أن مصر لديها تنوع في مصادر القمح، وتستورد من أمريكا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.



وأضاف علي المصيلحي، أن المساحات الجديدة في توشكى والعوينات ساهمت في زيادة محصول القمح.



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي رؤية وتوجيه واضح من الرئيس السيسي ساعدتنا في الصمود أمام أزمة كورونا.

وأضاف علي المصيلحي، أنه سيكون لدينا احتياطي من القمح حتى شهر نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن مصر كانت ناجحة في تجاوز أزمة كورونا بأقل الأضرار.



وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مصر وصلت في وقت من الأوقات أن الاحتياطي القمح وصل لـ 6 شهور، ما نستهلك من القمح نقوم باستعواضه ونسعى باستمرار للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على العالم كله، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا يمثلون 30% من قمح العالم.



وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دائما بالحفاظ على الاحتياطات الاستراتيجية، لافتا إلى أن في عام 2017 كان الاحتياطي الاستراتيجي 18 يوما فقط.

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاقدات مع روسيا وأوكرانيا على القمح مستمرة.



وأضاف علي المصيلحي، أن هناك شحنة من القمح ستأتي من أوكرانيا قريبا، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا يحاولان الوفاء بتعاقدهم مع مصر.



وتابع علي المصيلحي: “لدينا نصف مليون طن قمح محلي حاليا، ولدينا 3.4 مليون طن قمح تشغيل صوامع، ونسعى لإقامة 50 صومعة حقلية جديدة”.



وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر، والمساحات الجديدة في توشكى والعوينات ساهمت في زيادة محصول القمح، لافتا إلى أن بيع التبن اليوم يساهم في رفع التكلفة عن الفلاح، متابعا: "معندناش أزمة في القمح على الإطلاق".

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تقليل وزن الرغيف الخبز عن 90 جرامًا غير وارد، لأنه لا يحتمل.

وأكد أن دعم العيش الوحيد الذي لا زال عينيًا، يعني غير مرتبط بسعر القمح ، موضحا أن عيبه أن الفاقد فيه كبير.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة رغيف الخبز بدون حساب الزيادة الجديدة 65 قرشًا، لافتًا إلى أن آخر حساب لتكلفة الخبز كانت العام الماضي.

وأكد أن هناك أُناسا يزيد العيش عن استخدامهم ويحصلون على الفائض عبارة عن نقاط على شكل سلع، موضحًا أن الأرياف يستخدمون العيش أكثر لأن هناك استخدام آخر غير آدمي، بينما هناك استخدام أعلى لنظام نقاط الخبز لاستبدالها بالسلع.

وأردف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد استعجال على تحريك سعر رغيف الخبز، لافتا إلى أنه لن يتم المساس بكافة الفئات الأكثر احتياجا، وسيتم تعويضهم، والذين يبلغ عددهم نحو 25 مليون مواطن تقريبًا.

وأوضح خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه لن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليًا على منظومة التموين إذا كانوا من الأسر الأكثر استحقاقًا والأسر الأولى بالرعاية.

وشدد على أن الدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني، موضحًا أنه سيتم فتح مناقشات مع مجلس النواب قبل تحريك سعر رغيف الخبز.

واستطرد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نعمل على إنشاء قاعدة بيانات واحدة مترابطة لكل المصريين، وعليها أرقام هواتف المواطنين والرقم القومي الخاص بكل مواطن.

واستكمل أن هناك مواطنين يمتلكون سيارات بعد موديل عام 2018 ولا زالوا يستخدمون بطاقات الدعم، لافتا الذين استبدلوا سياراتهم ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز لن يتم إلغاؤها من الدعم.

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البيانات الأساسية اللازمة لمعرفة الأساسيات في الدعم تم تنقيتها في قاعدة البيانات.

وواصل أن هناك فئات يتم استخراج بطاقات تموين لهم دون أن يطلبوا، طالما أنهم يستحقون الحصول على الدعم، موضحا أنه لا بد من استكمال كل تفاصيل البيانات الخاصة بالمواطنين من أجل الحفاظ على حصتهم في الدعم.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن زيادة المبالغ المخصصة للدعم عن 51 مليار جنيه، طالما أن هناك مستحقين ويتم إدارة هذا المبلغ بكفاءة ويذهبون في محلهم.

ونوه على أن الرئيس السيسي يناقش ويطلع على كل التفاصيل الخاصة بالدعم ويكون متحيزًا للفئات الأكثر احتياجًا، ولكن لا يعجبه وقوف سيارة فارهة أمام المخبز للحصول على خبز مدعم.