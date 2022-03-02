خبراء: حليب الأبقار يحارب عدوى فيروس كورونا

قال عدد من الباحثين، إن استهلاك حليب الأبقار - على وجه التحديد يعتقدون أنه مقاوم لفيروسات كورونا، كما أنه قد يوفر على الأقل درجة معينة من الحماية من فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة .

وتابع الباحثون، نظرًا لأن المتغيرات الجديدة تبدأ في إظهار مقاومة للقاحات المتداولة حاليًا ، فمن الضروري إيجاد علاجات بديلة من أجل القضاء على الفيروس أو التخفيف من شدة المرض لدى من يصل إليه.

وحليب الأبقار هو مصدر غذائي فريد غني بالمغذيات تنتجه الثدييات ، تم تربيته من العديد من الأنواع الحيوانية المستأنسة للاستهلاك البشري ، مما يوفر العناصر الغذائية والبروتين والكالسيوم للمستهلك.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك حليب الأبقار ينقل أيضًا الأجسام المضادة من الحيوان الأم إلى المتلقي ، مما يعزز جهاز المناعة.

تعيش الأجسام المضادة في حليب الأبقار وتظل نشطة بعد التعرض المعدي والهضم في معدة الإنسان ، وتستمر في تحييد أي بقايا من الحمض النووي الريبي الفيروسي التي قد تستمر أيضًا في البراز.

يقترح المؤلفون ، مع ذلك ، أن الأجسام المضادة التي يتم تناولها مثل حليب الأبقار، والتي قد توفر فقط بشكل فردي مناعة قصيرة العمر قبل طردها من الجسم ، قد تستمر لفترة كافية لتعطيل SARS-CoV-2 جزئيًا أو كليًا ، مما يسمح لجسم الإنسان لتكوين استجابتها المناعية بسهولة أكبر.

المصدر news-medical.