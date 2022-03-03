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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة تؤثر سلبا على الذاكرة والمخ أشهرها السكريات .. تعرف عليهم

الذاكرة
الذاكرة

عقلك هو أهم عضو في جسمك، كما إنه يحافظ على قلبك ينبض ، والرئتان تتنفس  ، ويجعل جميع أنظمة جسمك تعمل .

لهذا السبب من الضروري إبقاء عقلك يعمل في أفضل حالة مع اتباع نظام غذائي صحي، وبعض الأطعمة لها آثار سلبية على الدماغ ، وتؤثر على ذاكرتك ومزاجك وتزيد من خطر الإصابة بالخرف.

تشير التقديرات إلى أن الخرف سيؤثر على أكثر من 65 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030.

لحسن الحظ ، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق استبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

 

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دراسة: تناول أكثر من 50جرام فلفل حار يؤدي لضعف الذاكرة

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نظام غذائي لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

 

1- المشروبات السكرية

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، قد يكون شراب الذرة عالي الفركتوز ضارًا بشكل خاص ، حيث يتسبب في التهاب الدماغ وإضعاف الذاكرة والتعلم. 

2- الكربوهيدرات المكررة

إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مع ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وحمل نسبة السكر في الدم (GL) قد يضعف الذاكرة والذكاء ، وكذلك يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وتشمل هذه السكريات والحبوب المعالجة مثل الدقيق الأبيض.

3- الدهون المتحولة

قد تترافق الدهون المتحولة مع ضعف الذاكرة وخطر الإصابة بمرض الزهايمر ، قد يكون الاستغناء عن الدهون المتحولة تمامًا وزيادة الدهون غير المشبعة في نظامك الغذائي استراتيجية جيدة.

 

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