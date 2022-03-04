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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم رفع قيمة وثائق التأمين التكافلي للعمالة الغير منتظمة، والتي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وذلك لتحقيق أعلى استفادة لهذه الفئة من العمالة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في  تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

وأشار وزير القوى العاملة، أن الدولة تستهدف الوصول خلال الفترة القادمة، لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة إلى التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة.

وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير : إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.

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