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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة سقوط شاحنة بريد في النهر بعد انحرافها عن الجسر.. فيديو

شاحنة - أرشيفية
شاحنة - أرشيفية

 عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد شاحنة بريد تقع في النهر بعد انحرافها عن الجسر.


وقعت شاحنة بريد في نهر تشارلز في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد انحرافها عن الجسر يوم السبت الماضى.

وقالت شرطة الولاية، إنها وجدت السائق على سطح الشاحنة خائفا بسبب عدم تمكنه من السباحة وتم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.

ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر، ولم يتضح بعد إذا كانت الشاحنة تابعة لخدمة البريد الرسمية.

ويشير التقدير الأولي لوفيات حوادث السير وفقا لوزارة النقل الأمريكية وفاة حوالي 20 ألف شخصًا في حوادث السيارات في النصف الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 18.4٪ عن عام 2020.
 

إنقلاب شاحنة السيارات وزارة النقل بوسطن وزارة النقل الأمريكية

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