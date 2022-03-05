شعبة المخابز: تجار ومتعهدون ومستوردون يخزنون الدقيق السياحي لرفع سعره |فيديو

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طن الدقيق السياحي وصل لـ 12 ألف جنيه، وهناك زيادة في أسعاره.

وأضاف حماد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك تجار ومتعهدون ومستوردون يخزنون الدقيق السياحي كي يرتفع السعر اكثر من ذلك ويستغلون الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع “ يجب تشديد الرقابة على التجار والمستوردين والمتعهدين لمراقبة الأسواق ومراقبة قيام البعض بتخزين الدقيق كي يرتفع سعره”.

وأكمل عطية حماد :" هناك أصحاب مطاحن يقومون بتصدير الدقيق للخارج ونحتاج إلى إيقاف الصادرات حاليا في ظل الازمة العالمية ".