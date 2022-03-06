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رئيس التحرير
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محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ أسيوط: قافلة بيطرية لتقديم الخدمات بالمجان بقرية بني محمد مركز أبنوب

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية بقرية بني محمد بأبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي قوافل أو مبادرات من شأنها توفير خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية.

ولفت المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لتقديم تلك الخدمات بشكل لائق خاصة في قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة وينفذ استراتيجية مصر 2030. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالمحافظة وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة وذلك بتنظيم قافلة بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب لتقديم الخدمات البيطرية بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية بني محمد بمركز أبنوب وفقًا للخطة الموضوعة مسبقاً تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لرفع المعاناه عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم.

وقال إن القافلة استهدفت الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) وتقديم التوعية والارشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربين فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية وهو ما لاقي اقبالاً واستحسان لدى المزارعين وصغار المربين بالقرية.

وأضاف أن القافلة البيطرية بقرية بنى محمد  مركز أبنوب تمت بإشراف الدكتور علي عبدالفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي وكيل المديرية ، والدكتور أسامة سيد مدير إدارة أبنوب، وبمشاركة نخبه من أطباء مركز بحوث صحة الحيوان وبمشاركة لفيف من آطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين من بينهم الدكتورة سحر عبدالله رئيس قسم الوقاية بإدارة أبنوب، والدكتور مدحت فاروق أخصائي السونار، والدكتور محمد جمال، والدكتور حاتم محمد.

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