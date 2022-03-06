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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ما هي شبكة VK بديلة فيسبوك في روسيا وهاكرز يسرب 190 جيجابايت من بيانات سامسونج

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شركة Cogent الأمريكية تقطع خدمة الإنترنت عن روسيا

قامت شركة كوجنت كوميونيكيشنز Cogent Communications، وهي مزودة الإنترنت الأساسي بالعالم ومقرها في الولايات المتحدة، وهي المسئولة عن نقل البيانات عبر الروابط العابرة للقارات، بقطع العلاقات مع العملاء الروس بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة.

 

قبل أيام من إطلاقة.. الكشف عن مواصفات أحدث آيفون من آبل

تستعد شركة آبل Apple، لإقامة مؤتمرها السنوي الأول لعام 2022، والذي سيحمل شعار "Peek Performance"، يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 مارس، حيث من المتوقع أن يكشف النقاب عن جهاز iPad Air محدث، و إصدار iPhone SE جديد.

 

«إنتل» تطلق أحدث منصة لدعم أداء الشركات

 أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق أحدث منصات إنتل vPro المدعومة بالجيل الثاني عشر من معالجات ™Intel® Core، والتي تُعد الأفضل  في العالم لتعزيز إنتاجية الأعمال.

 

مؤسسها طالب مطور تطبيق شهير.. ما هي شبكة "VK" بديلة فيسبوك في روسيا؟

حظرت روسيا منصتي فيسبوك وتويتر، حيث تمثل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في المواجهة المستمرة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وروسيا، حيث فرضت الدولة خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى.

 

تسريبات مصورة لـ هاتف أندرويد مميز من ون بلس

كشفت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف شركة ون بلس OnePlus القادم، والذي سيكون منافسا لأفضل هواتف أندرويد الحديثة.

 

سعر ومواصفات أوبو فايند اكس 5 برو.. هاتف أنيق بتقنيات غير مسبوقة

سعر ومواصفات أوبو فايند اكس 5 برو،  يعد أوبو فايند اكس 5 برو أحدث طرازات الفلاجشيب من أوبو لعام 2022، والذي يأتي بتصميم محسن مقارنة بالجيل السابق من سلسلة Find X، ويوفر أوبو فايند اكس 5 برو العديد من المميزات والمواصفات القوية التي تجعله من أفضل هواتف أندرويد للعام الحالي.

 

4 خطوات.. كيف تخفي رقم هاتفك في تطبيق تيليجرام؟

يعد تطبيق تيليجرام Telegram، واحدًا من أهم تطبيقات المراسلة التي انتشرت مؤخرًا بين عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية، كأبرز وأقوى منافس لتطبيق التراسل الأشهر واتساب.

 

تسريب 190 جيجابايت من البيانات السرية لـ سامسونج.. تفاصيل

سربت مجموعة هاكرز تدعى $Lapsus، كمية ضخمة من البيانات السرية لـ سامسونج Samsung Electronics، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة في كوريا الجنوبية، والمصنعة لهواتف جلاكسي الشهيرة.

 

كيفية تفعيل المصحح اللغوي في وورد خطوة بخطوة

كيفية تفعيل المصحح اللغوي في وورد بخطوات سهلة وسريعة، تعمل ميزة التدقيق الإملائي والنحوي ببرنامج مايكروسوفت Word، عند تشغيلها على مسح الكلمات التي قام المستخدم بإدخالها إلى المستند للعثور على الأخطاء اللغوية المحرجة قبل طباعته أو مشاركته مع الآخرين، ولمعرفة كيفية تفعيل المصحح اللغوي في وورد سنشرح لك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة في مقالنا التالي.

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