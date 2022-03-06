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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في 17 مدينة أوكرانية

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في 17 مدينة في أوكرانيا في نفس التوقيت خلال الدقائق الماضية، ما يشير إلى شن أو اعتزام روسيا شن العديد من الهجمات على جبهات عدة.

وأضافت أن القوات الروسية تشن قصفا متواصلا على جميع أنحاء مدينة تشيرينيهيف.

وقام مركز قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية بتحديث المعلومات حول هجوم صاروخي أطلق على فينيتسا اليوم، وعلى وجه الخصوص، تم إطلاق 8 صواريخ بواسطة قاذفات استراتيجية، Tu-95ms و Tu-160.

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ووفقا للمعلومات المحدثة ، تم إطلاق ثمانية صواريخ ، من المفترض أن تكون X-101 ، والتي لها مدى طويل ، يصل إلى 5500 كيلومتر ، بواسطة قاذفات استراتيجية ، Tu-95ms و Tu-160 ، من منطقة البحر الأسود' ، كما جاء في التقرير.

ويذكر أن مطار فينيتسا كان يستخدم لأغراض عسكرية ومدنية. كان المدرج قيد التجديد لفترة طويلة، وبالتالي، لم تكن هناك معدات طيران داخل المطار. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين والعسكريين.

صافرات الإنذار أوكرانيا روسيا القوات الروسية تشيرينيهيف فينيتسا

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