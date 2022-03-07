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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسعار الفضة بالأسواق.. عيار 800 بـ10 جنيهات والأعلى بـ11.5 ..بث مباشر

صدى البلد

شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم الإثنين ثباتا خلالالتعاملات المسائية، رغم عودة الصعود مجدداً للفضة في البورصات العالمية، حيث ارتفع المعدن مع بداية  التوترات الموجودة في أوروبا لتصل اونصة الفضة الي سعر 15.37 دولار .

وقال "مايكل" أحد تجار الفضة بشارع شبرا، إن الفضة ارتفعت في الفترة الأخيرة بمقدار جنيهان للجرام بسبب التوترات التي تشهدها أوروبا  ونشوب الحرب بين روسيا واوكرانيا مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة السابقة وبالتبعية ارتفعت اسعار الفضة .

واشار مايكل"، إلى  أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود في حركة البيع والشراء بسبب تذبذب الأسعار، متوقعا أن تشهد لفترة القادمة ارتفاعات كبيرة في سعر المعدني الأصفر والأبيض مع زيادة التوترات الموجودة في أوروبا.

وأوضح مايكل أن سعر جرام الفضة عيار 800 وصل إلى 10 جنيهات وعيار 925 بلغ 11.5 جنيه، مشيرا إلى ان هذه  الأسعار للجرام الخام يضاف اليه سعر المصنعية التي تتراوح بين 15 جنيه وتصل الي 30 جنيه وهي تختلف باختلاف الأشكال والاوزان.

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