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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بإنشاء دار ضيافة للسيدات المعنفات في كفر الشيخ

النائبة هدى الطنباري
النائبة هدى الطنباري

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف نصر، اليوم الثلاثاء، اقتراحاً برغبة مُقدم من النائبة الدكتورة هدي الطنباري، بشأن إنشاء دار ضيافة للمعنفات من السيدات غير القادرات بمحافظة كفر الشيخ.

 

وكانت النائبة هدى الطنباري، قد تقدمت باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء دار ضيافة للمعنفات من السيدات غير القادرات بمحافظة كفر الشيخ للحاجة الماسة إليها.

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وقالت النائبة الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، إن محافظة كفر الشيخ في حاجة ماسة لدار ضيافة المعنفات، لافتة إلى أن أقرب دار للمعنفات بمحافظة الإسكندرية.

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وزيرة التضامن نيفين القباج التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء كفر الشيخ التضامن التنمية المحلية مجلس النواب

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