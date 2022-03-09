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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب المهندسين بالإسكندرية: سنقر زيادة جديدة في المعاشات

نقابة الهندسيين
نقابة الهندسيين

قال المهندس محمد ثروت نقيب المهندسين في بني سويف، إنه يتوقع إقبالا كبيرا في جولة الإعادة لانتخاب نقيب المهندسين يوم الجمعة المقبل.

وأضاف نقيب المهندسين في بني سويف، خلال برنامج جلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الفترة الماضية شهدت إنجازات كثيرة والفترة المقبلة ستشهد إنجازات جديدة.

وتابع المهندس محمد ثروت: حققنا إنجاز في 3 ملفات مهمة خلال الفترة الماضية، وطورنا نادي المهندسين وخرجنا بنادي محترم يليق بالمهندسين، وحلينا مشكلة أرض برج نقابة المهندسين، وسنبدأ البناء في القريب العاجل وأتخصص لنا 22 ألف متر لإنشاء نادي جديد.

وأوضح المهندس محمد ثروت أنه في الجمعية العمومية القادمة سنقر زيادة جديدة في المعاشات ولدينا خطة تطوير وتدريب للطلبة والمهندسين.

فيما قال المهندس هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن التحديات أمامنا هو حماية المهنة والمهندس وتوفير فرص تدريب راقية ووظائف جيدة، وتوفير فرص عمل
وأضاف المهندس هشام سعودي: لدينا 85 ألف مهندس بالإسكندرية وعدد المقيدين في النقابة العامة 850 ألف مهندس، وهم بناة الوطن، متابعا: المعاشات مهمة جدًا، وهناك زيادة بنسبة 35% خلال الفترة الماضية وستزيد في الفترة المقبلة.

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