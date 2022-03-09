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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة في المنيا: جلسات «الدوار» استهدفت توعية 1000 سيدة بالصحة الإنجابية

جلسات الدوار
جلسات الدوار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة،  جلسات الدوار وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضمن فعاليات برنامج الجلسات التوعوية. 

وتأتي الجلسات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن المجلس عقد 20 جلسة من جلسات الدوار ضمن برنامج الجلسات التوعوية، حيث استهدفت حوالي 1000 سيدة في 7 قرى بمراكز “العدوة، ومغاغة، وملوى” وهى “زاوية الجدامى ـــ العقلية ـــــ بندر العدوة ــــ هور ـــــ قصر هورــــ بنى خالد ــــ الساوى ـــ شارونة”. 

وأضافت أن الجلسات ناقشت موضوعات هامة من أبرزها: القضية السكانية والصحة الإنجابية وضرورة المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

 

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هذا ويجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، في المرحلة الأولى بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا، وتضم "أبو قرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس، كما تم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية بإجمالي 102 قرية، لتحقيق جميع جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

المنيا حياة كريمة المجلس القومى للمرأة القضية السكانية مديرية الأوقاف جلسات توعية المشروع القومي لتنمية الأسرة دوار

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