استعدادا لفصل الصيف..رئيس مياه المنيا يتابع عددا من المحطات بسمالوط لرفع كفاءتها

تابع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، عددا من محطات المياه والصرف الصحي بمركز سمالوط وذلك لرفع كفاءتها قبل فصل الصيف .

حيث بدأ زيارته بتفقد محطة مياه دير جبل الطير المرشحة وهي مرشح رملي بطئ تغذي دير جبل الطير وجبل الطير القبلية والبحرية والعابد والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 90 ل/ث وجاري عمل دراسة لرفع الطاقة التصميمية لها إلي 140 ل/ث ، ثم تابع رئيس الشركة محطة مياه عرب الزينة المرشحة بسمالوط والتي تبلغ طاقتها التصميمية 800ل/ث وتغذى مركز ومدينة سمالوط وعدد كبير من القرى حيث قام السعيد بمعاينة المرحلة الثانية للمحطة والتي من شانها زيادة قدرة المحطة إلي 1600 ل/ث كما قام بالإشراف علي عمليات تطهير المأخذ الخاص بالمحطة .

ثم تابع السعيد إلي محطة معالجة صرف صحي سمالوط بشوشة وهي بقدرة استيعابية 20000 متر مكعب يوميا حيث قام بمتابعة اعمال الصيانه والتشغيل بالمحطة وانهي جولته بزيارة محطة مياه ومركز الصيانة لقرية 4 بالعزيمة بطاقة إنتاجية 40ل /ث وجاري عمل عدد 2 بئر غاطس لرفع الطاقة الإنتاجية إلي 80 ل/ث مع وجود غاطس احتياطي .

وأكد السعيد علي أهمية الاهتمام بكافة المحطات والعمل علي رفع كفاءتها لتوفير المياه بالكمية والجودة المطلوبة وذلك قبل دخول فصل الصيف.