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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باستخدام البرقوق والتفاح والشوفان.. وصفة للتخلص من الإمساك نهائيا

الامساك
الامساك

إذا كنت تعاني من حركات الأمعاء غير المنتظمة أو الإمساك  يمكنك اللجوء إلى تناول عصير البرقوق فهو علاج فعال لمشاكل الهضم  وانتظام حركات الأمعاء  وفقا لموقع Health

يحتوي عصير البرقوق على العديد من العناصر الغذائية. وتشمل السوربيتول وحمض الكينيك وأحماض الكلوروجينيك وفيتامين K1 والبورون والنحاس والألياف والبوتاسيوم 

تشير الدراسة إلى أنه عند الاستهلاك المنتظم ، قد يساعد البرقوق المجفف في الوقاية من الإمساك وربما سرطان القولون بسبب احتوائه أيضا على مركبات الفينول ، التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يساعد على حماية صحة الجهاز الهضمي. 

لمحاربة الإمساك يمكنك  تناول 2 إلى 4 أكواب من عصير البرقوق لتخفيف الإمساك 

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 5 دقائق

الوقت الإجمالي: 15 دقيقة 
 

مكونات


1 كوب عصير برقوق
1 كوب صوص تفاح
1 كوب من الشوفان 

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خطوات تطبيق الوصفة :


1-امزجي المكونات الثلاثة معًا في وعاء.
2-بمجرد أن يصبح المزيج جاهزًا ، قومي بتخزينه في زجاجة في الثلاجة.
3-لاستهلاك العصير لمشاكل المعدة ، تناول حوالي 2 ملاعق كبيرة من الخليط وتناوله بمفرده أو مع كوب من الماء. 
4-يمكنك أيضًا تخزين العصير الزائد في الثلج وتذويبه متى احتجت إليه.
5-لتحقيق أقصى استفادة من هذا العلاج المنزلي ، يجب أن تبدئى بتناول 1-2 ملاعق كبيرة كل مساء ويمكنك إقرانها بالماء أو عصير من اختيارك. إذا كنت تتناول المزيج بمفرده ، تناولي بعض الماء بعد تناوله.

يستخدم الكثير من الناس عصير البرقوق للإمساك ، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب معرفتها قبل تناوله.

يعاني الكثير من الناس من انتفاخ البطن أو الغازات بعد تناول عصير البرقوق.إذا كنت تتناول العصير المعلب ، فقد يزيد من تناول السكر والسعرات الحرارية.

حركات الأمعاء الامساك عصير البرقوق مشاكل الهضم صحة الجهاز الهضمي health

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