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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإهمال والرسوب في الامتحانات.. محامي يوضح حالات إسقاط الحضانة عن الأم

اسقاط الحضانة
اسقاط الحضانة

يتسأل الكثير من الأمهات عن حالا إسقاط الحضانة عن الأم، ومن أهم هذه الأسئلة متى تسقط الحضانة عن الأم، ولهذا نوضح كافة الأمور التي ينتج عنها سقوط الحضانة في القانون.

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«صدي البلد» يوضح حالات إسقاط الحضانه عن الأم، قال المحامي عبد الرحمن سعيد تسقط الحضانه عن الأم في حالة إتهام الأم في قضايا تمس الشرف.

وأكد المحامي عبد الرحمن سعيد، أن الحضانة تسقط عن الأم في حالة زواجها برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى.

وأشار سعيد، أنه في حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية تسقط الحضانة عنها.

وتابع، أنه من ضمن حالات إسقاط الحضانة عن الأم الإهمال في تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضر بمصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.

واستطرد اذا كانت الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

وايضا من اسباب سقوط الحضانه: بلوغ الصغير السن القانوني 15 سنه وبعدها يخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت.

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