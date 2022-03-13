عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج

بطاطس بالفراخ
بطاطس بالفراخ

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق البطاطس . 

txt

أحلى من المحلات.. طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل

txt

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة بطاطس

المكونات:

دجاجة واحدة.
بصلة واحدة حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.
3 حبات وسط من البطاطا مقشرة ومقطعة إلى دوائر رفيعة.
حبة فلفل أخضر حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة (اختياري).
حبتان بندورة حجم وسط ومقطعة دوائر.
نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
رشة كمون.
فصان من الثوم المهروس.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
عصير حبة ليمون.


طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج:

اخلط الثوم المهروس مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والكمون وزيت الزيتون جيدًا في وعاء.
أضف الدجاج إلى التتبيلة أو الخلطة السابقة، وضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة ليتشرب ويأخذ الطعم.
وزع في صينية البطاطا والبندورة والبصل مع رشة زيت زيتون.
أخرج الدجاج من الثلاجة، وضعه في الصينية فوق الخضار.
غلف الصينية بورق الألمنيوم وضعها في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة وربع حتى تنضج تمامًا.
أزل ورق الألمنيوم وقدمها ساخنة.

طريقة عمل بطاطس الدجاج زيت الزيتون الفلفل الأسود health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

موضوعات متعلقة

أكلات سهلة فى الشتاء .. طريقة عمل أقراص البطاطس بالدجاج

أكلات لبنان .. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

أكلات المغرب.. طريقة عمل دجاج مسلالة

طريقة عمل شيش طاووق الفراخ ..فاطمة أبوحاتى بالخطوات

ترشيحاتنا

رونالدو بعد هاتريك توتنهام: مانشستر يونايتد ليس له حدود.. ويمكننا هزيمة أي فريق

اليوم.. آخر موعد لحجز وحدات دار وسكن مصر

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

كيف أتخلص من الوسواس في الصلاة .. علاج سهل وبسيط

الرئيس الأوكراني: روسيا لن تستطيع هزيمتنا..ونحتاج للوقت والقوة

اقتصاد الإمارات| توقيع مذكرة تفاهم مع نيوزيلاندا لتعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ