تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق البطاطس .

المكونات:

دجاجة واحدة.

بصلة واحدة حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 حبات وسط من البطاطا مقشرة ومقطعة إلى دوائر رفيعة.

حبة فلفل أخضر حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة (اختياري).

حبتان بندورة حجم وسط ومقطعة دوائر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عصير حبة ليمون.



طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج:

اخلط الثوم المهروس مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والكمون وزيت الزيتون جيدًا في وعاء.

أضف الدجاج إلى التتبيلة أو الخلطة السابقة، وضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة ليتشرب ويأخذ الطعم.

وزع في صينية البطاطا والبندورة والبصل مع رشة زيت زيتون.

أخرج الدجاج من الثلاجة، وضعه في الصينية فوق الخضار.

غلف الصينية بورق الألمنيوم وضعها في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة وربع حتى تنضج تمامًا.

أزل ورق الألمنيوم وقدمها ساخنة.