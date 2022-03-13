كردستان: الهجوم على أربيل تم بواسطة 12صاروخاً باليستياً

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن الهجوم على مدينة أربيل تم بـ 12 صاروخ باليستي أُطلقوا من خارج البلاد.

وحسب "رويترز"، قالت وسائل إعلام كردية تنقل عن مصادر في قوات مكافحة الإرهاب أن 12 صاروخا بالستيا أطلقوا من خارج العراق على أربيل.

وسائل إعلام كردية تنقل عن مصادر في قوات مكافحة الإرهاب أن 12 صاروخا بالستيا أطلقوا من خارج العراق على أربيل.

في الماضي، تعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في مجمع مطار أربيل الدولي لنيران هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي يلقي المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن لم تحدث مثل هذه الهجمات منذ عدة أشهر.

ولم يذكر مسؤولون أكراد على الفور مكان وقوع الحادث الذي وقع مساء السبت. وقال متحدث باسم السلطات الإقليمية إنه لم تحدث أي انقطاعات في الرحلات الجوية في مطار أربيل.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ونشر سكان أربيل مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر عدة انفجارات كبيرة، وقال بعضهم إن الانفجارات هزت منازلهم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مقاطع الفيديو هذه.

وقال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إنه لم تقع إصابات.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر قولها إن الصواريخ التي استهدفت أربيل انطلقت من إيران.

وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل رداً على مقتل قياديين بالحرس الثوري في سوريا.

بينما نشر موقع الحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تليجرام" آثار الدماء جراء سقوط الصواريخ في أربيل، ويؤكد أن الهجوم استهدف موقعا إسرائيليا في أربيل.

كما نشر الحرس الثوري صورة للقياديين المقتولين في سوريا، وتعهده بالرد على أي هجوم للعدو ضد الأمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه سمع دوي 5 انفجارات في مدينة أربيل قرب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة في إقليم كردستان قوله إن"انفجارات أربيل لم تسفر عن سقوط أي ضحايا أو إصابات".

وأكدت وزارة النقل في إقليم كردستان أنه الطيران في أربيل لم يتوقف والمطار لم يتم استهدافه.