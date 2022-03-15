15 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ، أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً يحمل لك الايجابيات والتطورات وحلولا للمشاكل العالقة فتطوي صفحة من الماضي وتحقق الاهداف وتوضح الصورة والامور لتأخذ القرار التي تريد وتبدأ مسار مختلف كلياً ما يجعلك تستمع بأوقات مميزة فتحصد إنجازات مهمّة.



مولود اليوم الثلاثاء 15 ذار مارس من برج الحوت



مولود اليوم من برج الحوت يعلم جيداً أن العالم من حوله مؤلم و قاس و لذلك ينظر إليه بنظرة استهزاء لأنه شديد الاعتقاد بأن المكتوب علي الجبين لابد و أن تراه العين، و هو في حياته لن يكترث أو يعيد التفكير أو الاهتمام لكنه في ذلك يخفي وراءه وجهاً عاطفياً و قلباً جريحاً لن تستطيع أن تحصل منه علي نتيجة واضحة فهو يفضل الاختباء وراء ألفاظ ممكن، ربما، لكنه لن يكون واضحاً بقولته نعم أو لا.

و برج الحوت لا يسعي إلي المجد و النفوذ و السلطة و حتي الثروة و الجاه فكل هذه المعاني لا يكترث لها و لا تعتني بذلك بالطبع إن هذه المعاني لا تعنيه مطلقاً، و إنما يحمل في قلبه الرضا و يعرف أن هذه الأشياء إلي زوال كما أن رزقهم الذي كتب لهم سيأتي لا محالة.