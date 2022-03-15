عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ، أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً يحمل لك الايجابيات والتطورات وحلولا للمشاكل العالقة فتطوي صفحة من الماضي وتحقق الاهداف وتوضح الصورة والامور لتأخذ القرار التي تريد وتبدأ مسار مختلف كلياً ما يجعلك تستمع بأوقات مميزة فتحصد إنجازات مهمّة.

txt

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

txt

نشرة المرأة.. طريقة عمل البازلاء والشاورما.. حظك اليوم.. وعلاج سلس البول


مولود اليوم الثلاثاء 15 ذار مارس من برج الحوت


مولود اليوم من برج الحوت يعلم جيداً أن العالم من حوله مؤلم و قاس و لذلك ينظر إليه بنظرة استهزاء لأنه شديد الاعتقاد بأن المكتوب علي الجبين لابد و أن تراه العين، و هو في حياته لن يكترث أو يعيد التفكير أو الاهتمام لكنه في ذلك يخفي وراءه وجهاً عاطفياً و قلباً جريحاً لن تستطيع أن تحصل منه علي نتيجة واضحة فهو يفضل الاختباء وراء ألفاظ ممكن، ربما، لكنه لن يكون واضحاً بقولته نعم أو لا.
و برج الحوت لا يسعي إلي المجد و النفوذ و السلطة و حتي الثروة و الجاه فكل هذه المعاني لا يكترث لها و لا تعتني بذلك بالطبع إن هذه المعاني لا تعنيه مطلقاً، و إنما يحمل في قلبه الرضا و يعرف أن هذه الأشياء إلي زوال كما أن رزقهم الذي كتب لهم سيأتي لا محالة.

برج الحوت الأبراج حظك اليوم حوت الثلاثاء health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

موضوعات متعلقة

25 ديسمبر.. مواليد برج الجدي ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 20-12- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 20-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

مستشار الرئيس الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب في مايو 2022

انخفاض في أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5%

محمد شبانة: هناك محاولات للزج باسم الأهلي في صفقة مهاجم إنبي

مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة .. 27 الجاري

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ