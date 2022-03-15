على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

نظمت عاملة روسية في إحدى محطات التلفزيون الدعائية الرسمية في الكرملين احتجاجًا لافتًا على الحرب في أوكرانيا.

خرجت «مارينا أوفسياننيكوفا» خلف المذيعة خلال النشرة الإخبارية المسائية على القناة الأولى، الناطقة بلسان نظام الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

رفعت مارينا لافتة أمام الشاشة على الهواء مباشرة كتب عليها "لا للحرب.. اوقفو الحرب.. لا تصدقوا الدعاية.. إنهم يكذبون عليكم هنا".

يمكن رؤية العاملة الروسية المحتجة وسماعها وهي تقول "أوقفوا الحرب" لعدة ثوان قبل أن تتحول القناة إلى تقرير مختلف لإزالتها عن الشاشة.

كانت مارينا قد قالت في مقطع فيديو نشرته على على الإنترنت قبل احتجاجها: "ما يحدث في أوكرانيا جريمة، وروسيا هي المعتدية، المسؤولية عن هذا العدوان تقع على عاتق رجل واحد وهو فلاديمير بوتين".

وقالت بأن لديها أصولًا أوكرانيًة وروسية ووصفت الحرب بأنها قتال بين الأشقاء، قبل أن تعتذر عن عملها في محطة دعاية الحرب.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس، نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون بأن المذيعة قد تواجه اتهامات بموجب القانون بتشويه سمعة القوات المسلحة.

فبموجب قوانين جديدة صارمة تم تمريرها بعد غزو أوكرانيا، فإن التحدث علنًا ضد الحرب يمكن أن يؤدي إلى سجن الروس لمدة تصل إلى 15 عامًا.