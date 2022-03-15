عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

التليفزيون الروسي
التليفزيون الروسي

نظمت عاملة روسية في إحدى محطات التلفزيون الدعائية الرسمية في الكرملين احتجاجًا لافتًا على الحرب في أوكرانيا.

 

خرجت «مارينا أوفسياننيكوفا» خلف المذيعة خلال النشرة الإخبارية المسائية على القناة الأولى، الناطقة بلسان نظام الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

 

رفعت مارينا لافتة أمام الشاشة على الهواء مباشرة كتب عليها "لا للحرب.. اوقفو الحرب.. لا تصدقوا الدعاية.. إنهم يكذبون عليكم هنا".

 

يمكن رؤية العاملة الروسية المحتجة وسماعها وهي تقول "أوقفوا الحرب" لعدة ثوان قبل أن تتحول القناة إلى تقرير مختلف لإزالتها عن الشاشة.

 

كانت مارينا قد قالت في مقطع فيديو نشرته على على الإنترنت قبل احتجاجها: "ما يحدث في أوكرانيا جريمة، وروسيا هي المعتدية، المسؤولية عن هذا العدوان تقع على عاتق رجل واحد وهو فلاديمير بوتين".

 

وقالت بأن لديها أصولًا أوكرانيًة وروسية ووصفت الحرب بأنها قتال بين الأشقاء، قبل أن تعتذر عن عملها في محطة دعاية الحرب.

 

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس، نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون بأن المذيعة قد تواجه اتهامات بموجب القانون بتشويه سمعة القوات المسلحة.

فبموجب قوانين جديدة صارمة تم تمريرها بعد غزو أوكرانيا، فإن التحدث علنًا ضد الحرب يمكن أن يؤدي إلى سجن الروس لمدة تصل إلى 15 عامًا.

أوكرانيا روسيا روسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المذيعة الرئيس الروس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النشرة الإخبارية القناة الأولى نشرة الاخبار على الهواء مباشرة الحرب في اوكرانيا الكرملين اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد خناقة مدرسة "الانترناشونال".. خبير يطالب بتشديد الرقابة وتنفيذ عقوبة الفصل

السيسي يوجه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع أسعاره

3 توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

فضل ليلة النصف من شعبان .. يغفر الله لجميع البشر إلا اثنين

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

موضوعات متعلقة

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

ترشيحاتنا

وفاة محامي أثناء عمله بمحكمة شبين الكوم في المنوفية

مصطفي بكري: الأسعار ارتفعت بطريقة أثارت غضب المواطنين

أول جزارة من ذوي الهمم.."ياسمين" عشقت المهنة منذ صغرها وتتمتع بحب الناس..فيديو

الوضع الأمني خطير..الناتو يدعو لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي

نائب: قرار السيسي بتسعير الخبر الحر تدخل حاسم في توقيته للسيطرة على الغلاء

ردا على العقوبات.. روسيا تتعهد بإنهاء الاعتماد الاقتصادي على دول الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

فيديو

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

سعر اللحوم يصل لـ 95 جنيها.. هل ستنخفض السلع الغذائية؟

مشاهد خادشة للحياء.. هجوم حاد على الفيلم الفلسطيني صالون هدى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ