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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بـ 3 طرق سريعة.. تحضير الكب كيك لأمهر الشيفات

كب كيك
كب كيك

هل أنت من عشاق تناول الكب كيك؟ يمكنك تحضيره  بخطوات سهلة وسريعة وبتكلفة أقل من المحلات.. إليك طريقة تحضير الكب كيك خطوة بخطوة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي. 
 

كب كيك الشيكولاتة المبشورة 

مكونات :

1¼ كوب دقيق لجميع الأغراض

 2 بيضة كبيرة

 1¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 كوب حليب مخفوق في درجة حرارة الغرفة 

نصف كوب زبدة مملحة  

نصف ملعقة صغيرة ملح

 2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية 

نصف كوب سكر 

 طريقة تحضير الكب كيك خطوة بخطوة 

1- -ضعي  الكب كيك في وعاءً متوسط ​​الحجم واخفقي 1¼2 كوب دقيق ، 1¼1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز ، ونصف ملعقة صغيرة ملح و ضعي خليط الدقيق جانبًا. 

2-في وعاء آخر ، اخفقي الزبدة غير المملحة والسكر حتى تحصلي على قوام رقيق وسميك قليلاً وبعد ذلك ، أضيفي البيض إلى خليط السكر والزبدة. 

3-أضيفي ملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا إلى الخليط ثم اخفقيهما جيدًا حتى يمتزج. 

4-يُسكب الخليط في 10-12 قالب كب كيك وبعد ذلك يمكن تزيينه بالشيكولاته المبشورة. 


كب كيك الشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي 

 

مكونات الكيك


100 جرام سكر ناعم
100 جرام زبدة غير مملحة طرية
2 بيضة كبيرة
1 ملعقة صغيرة معجون فانيليا
80 جرام دقيق ذاتي التخمير
2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة حليب
75 جرام زبدة طرية
150 جرام سكر بودرة
40 جرام مسحوق كاكاو
2-3 ملاعق كبيرة حليب
 

طريقة عمل كب كيك بدون بيض

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طريقة تحضير الكيك 

-في وعاء كبير اخفقي البيض جيدًا ثم أضيفي باقي مكونات العجين واستمري في التقليب.

- أضيفي خليط كب الكيك السابق فى ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك وأدخليها الفرن على درجة 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

-ضعى الزبيب والمكسرات على وجه الكب كيك بعد النضج للتزيين وتقدم وبالهنا والشفا.
-قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية 


كب كيك الموز للشيف غادة التلى 


المقادير..
-2 كوب دقيق
- 1 كوب شوفان
- 1 كوب سكر بني
- 1معلقة بودر
-نصف ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- 1 ملعقة صغيرة قرفة
- 1 ونصف كوب موز مهروس
- 2 بيضة - تلت كوب زبدة ذائبة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- نصف كوب زبيب
 

الطريقة

قلبى الدقيق مع الشوفان والسكر والبيكنج بودر والملح والقرفة وجوزة الطيب وفى طبق آخر قلبى الموز والبيض والفانيليا والزبدة واضربيهم جيدا ثم قومى بإضافة الزبيب إلى خليط البيض وقلبيهم جيدا ثم أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق وقلبي جيدا، 
ثم ضعي العجين في قوالب الكيك المدهونة بالزيت وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

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