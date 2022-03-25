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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الجمعة الطالب زياد خالد النبوي، الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق والذي توفى إثر حادث خلال سفره للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر في مباراة اليوم. 

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وقال رئيس الجامعة في نعيه عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط : نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. 

وكانت مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

انتقال ضباط  المركز والاسعاف

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع المدعو زياد خالد محمد 21 عاما، وإصابة كلا من  محمود عدنان محمود، 18 عاما، و محمود محمد محمود 21 عاما، و محمد أحمد يسري 21 عاما، و  حازم أحمد يسري،  18 عاما، و محمد علاء أحمد 25 عاما، و أحمد علاء يوسف21 عاما، و فارس عماد فاروق 19 عاما، و مؤيد الدين محمد كمال 19 عاما، جميعهم طلاب من محافظة أسيوط كما اصيب رمزي رفعت وليم 28 عاما، سائق الميكروباص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى المنيا العام.

ودالت التحريات انهم كانوا في طريقهم لتشجيع منتخب مصر في مباراة المنتخب أمام السنغال مساء اليوم. 

أسيوط مصرع طالب منتخب مصر أجواء مباراة منتخب مصر طريق الصحراوي الشرقي

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رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

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