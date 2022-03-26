بعد الزيادة الأخيرة .. سعر ومواصفات نيسان قشقاي موديل 2022 .. صور

شهدت النسخة نيسان قشقاي موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة السعرية المقدمة داخل السوق المحلي، حيث وصلت تلك الزيادة بنسبة تقريبية قدرها 70 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة من هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات والتي تنضم إلى عائلة الـ SUV.

دعمت السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بمحرك 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 148 حصانا، و عزم اقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

نيسان قشقاي موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022 إلى 206 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية فقط، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم.

نيسان قشقاي موديل 2022

وتحتوي السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LEDLIGHT، مع جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 19 بوصة، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية.

نيسان قشقاي موديل 2022

أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 499 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 534 ألف جنيه بدلًا من 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 574 ألف جنيه بدلًا من 505 الاف جنيه.