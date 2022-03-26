أسباب آلام المعدة بعد تناول الأكل

يعاني بعض الأشخاص من آلام المعدة بسبب الجوع الشديد، ويعد هذا الألم في البطن أمر طبيعي ويختفي بعد تناول الوجبة، لكن بالنسبة للبعض فإن الأمر عكس ذلك تمامًا، تبدأ معدتهم بالألم بعد الأكل.

ووفقا لموقع timesofindia، آلام المعدة العرضية بعد تناول طبق مليء بالوجبة أمر طبيعي، ويمكن أن يكون ألم المعدة الحاد والمتكرر مؤشرًا على مشكلة صحية أساسية وقد يتطلب عناية طبية فورية.

أسباب آلام المعدة بعد الأكل

فيما يلي خمسة أسباب قد تؤلم معدتك بعد الأكل.

1- الإفراط في تناول الطعام

السبب الأكثر شيوعًا لآلام المعدة بعد الأكل هو الإفراط في تناول الطعام، عندما تأكل الكثير من الطعام، قد تبدأ معدتك في الشعور بالألم، وهذا لأنه في المتوسط ​​لا يمكن لمعدتنا استيعاب سوى طبق أو طبقين من الطعام عندما تأكل أكثر من ذلك ، فإنها تتسع لإفساح المجال لطعام إضافي، يؤدي هذا في النهاية إلى الشعور بعدم الراحة وألم في المعدة.

2- تناول الطعام بسرعة

سبب عام آخر لآلام المعدة هو تناول الطعام بسرعة كبيرة، عندما تبتلع طعامك بسرعة كبيرة ، فإنك تبتلع هواءًا إضافيًا مع الطعام، عندما يصل الطعام الزائد إلى معدتك يسبب الانتفاخ والغازات، كما أنه يجعل بطنك يبدو كبيرًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة، علاوة على ذلك يمكن أن يمنع جسمك من امتصاص العناصر الغذائية.

3- عسر الهضم

الإفراط في تناول القهوة والكحول والأطعمة الحارة والحمضيات يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم، ووهذا يعني أن هذه الأطعمة قد تجعل من الصعب على جسمك هضم الطعام وتحويله إلى جلوكوز، ونتيجة لذلك ، قد تشعر بالانتفاخ والغثيان. قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة عسر الهضم بسبب بعض الحالات الصحية الأساسية مثل متلازمة الألم الشرسوفي (EPS) ومتلازمة الضائقة بعد الأكل (PDS).

