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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرفي على أفضل النصائح التالية للتعامل مع الانتباذ البطاني الرحمي

الرحمى
الرحمى

يعاني الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من التهاب بطانة الرحم ، وهو مرض مزمن يصيب 1/10 من النساء، وفقًا لما نشره موقع إكسبريس. 

ينطوي التهاب بطانة الرحم على انتشار غدد بطانة الرحم من البطانة الداخلية للرحم إلى أجزاء مختلفة من الحوض والأعضاء الأخرى.

تستجيب هذه الغدد للهرمونات (وخاصة هرمون الاستروجين) مثل بطانة الرحم. إنه ليس سرطانًا ، ولا عدوى ، ولكنه منهك تمامًا. قد تقلل من جودة الحياة "، 

يتسبب نقص الوعي فى علاج هذه الحالة كما تقول ،ويرجع ذلك نظرًا لأعراضه المتنوعة التي تشمل الأمعاء والمثانة ، فإن المشاورات المتعددة مع العديد من المتخصصين يمكن أن تؤخر التشخيص أيضًا.


يوصي بالنصائح التالية للتعامل مع الانتباذ البطاني الرحمي ، من أجل إبقاء الحالة تحت السيطرة.

1. تعرف على الحالة: مجرد معرفة سبب آلام الحوض يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العقلية والعاطفية، من المهم معرفة حقيقة أن الحالة مزمنة وقد تتغير وفقًا للتأثيرات الهرمونية في مراحل مختلفة من الأنوثة.

2. اطلبي المساعدة مبكرًا: إن فهم الأعراض وطلب المساعدة مبكرًا من طبيب أمراض النساء سيساعد في التشخيص المبكر والتحكم بشكل أفضل في الأعراض. إذا تأخر التشخيص ، فقد تكون هناك بعض المشكلات مثل ضعف الخصوبة
3. إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة: يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الدهنية على تجنب نمو أنسجة بطانة الرحم. الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء قد تزيد من إنتاج هرمون الاستروجين وتزيد من سوء الحالة. ثبت أن التمرينات تقلل من إنتاج هرمون الاستروجين. يمكن أن يساعد تحسن الدورة الدموية والمزاج على التغلب على الأعراض.

 4. الاستفادة من العلاج والإدارة المستهدفة: يمكن مناقشة خيارات إدارة محددة من أجل تخفيف الأعراض الخاصة التي تؤثر بشكل أساسي على المرأة، يمكن السيطرة على الألم من قبل طبيب أمراض النساء المطلع بمختلف المسكنات والعلاج الهرموني وطرق بديلة أخرى، قد يحتاج ضعف الخصوبة إلى إدارة جراحية .

ستحتاج الأعراض المتعلقة بأعضاء الحوض الأخرى إلى علاج داعم ومتعدد التخصصات، يمكن لأخصائيي إدارة الألم إدارة آلام الحوض المزمنة من خلال الأدوية المختلفة والعلاجات الموجهة الأخرى، يمكن أن يساعد أخصائيو الصحة العقلية في تحسين الأعراض المصاحبة مثل المزاج السيء والقلق.

الصحة العقلية الدورة الدموية الخضروات جودة الحياة health

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