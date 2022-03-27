طعام صحي وفترات راحة.. نصائح للحفاظ على صحة العين أثناء العمل من المنزل

تؤدي كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية على المدى الطويل إلى حدوث مجموعة متنوعة من مشاكل العين ، بما في ذلك الجفاف والحكة والاحمرار في العين والدم والصداع".



كشف موقع إكسبريس عن بعض النصائح للعناية بصحة العين أثناء العمل من المنزل.

أخذ فترات راحة للشاشة ، وتناول وجبات صحية للعين ، وارتداء نظارات الكمبيوتر .

تناول الطعام الصحي والتغذية على الحبوب الكاملة، وتناول الكثير من الخضروات، ثبت أن العناصر الغذائية لوتين وزياكسانثين الموجودة في الخضروات الورقية تساعد في الحد من الإصابة بأمراض العيون .

وفقًا للمعاهد الوطنية للطب ، فإن فيتامين أ ، الذي يمكن احتوائه في الخضروات الصفراء والبرتقالية الزاهية ، بما في ذلك الجزر والبطاطا الحلوة ، يحسن صحة العين. الفواكه مثل الموز والعنب والمانجو غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى ، والتي تميل إلى الوقاية من أمراض العيون، تعتبر أوميغا 3 ممتازة لتكوين الدموع ، مما يخفف من جفاف العين ، لذلك يجب أن يكون سمك السلمون أو أسماك المياه الباردة الأخرى جزءًا من النظام الغذائي الأمثل.

خذي فترات راحة منتظمة من العمل واستغلي معظم وقت الشاشة : "أغمضي عينيك لبضع ثوانٍ كل 15-20 دقيقة واستريحي بعيدًا عن التحديق في الشاشة، كل ساعتين ، دلكي العضلات المحيطة بعينيك أو اغسلي وجهك. تجنبي فرك عينيك بيديك.

إذا كنت تكثري من استخدام الشاشات ، فاستفيدي منها إلى أقصى حد من خلال ممارسة روتين تمرين جديد أو إتقان مهارة جديدة، يمكنك تقييد وقت الكمبيوتر الخاص بك بهذه الطريقة ، وستكوني أكثر تركيزًا على الأشياء الأخرى.

شراء نظارات عالية الجودة تحجب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الذي يضر بأعيننا ، خاصة إذا عرّضنا أعيننا لها لفترة طويلة، أصبحت نظارات الكمبيوتر ، المعروفة أيضًا باسم نظارات حجب الضوء الأزرق ، أكثر شيوعًا كوسيلة للتخفيف من آثار ضغط العين .