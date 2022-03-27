عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام صحي وفترات راحة.. نصائح للحفاظ على صحة العين أثناء العمل من المنزل

صحة العين
صحة العين

تؤدي كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية على المدى الطويل إلى حدوث مجموعة متنوعة من مشاكل العين ، بما في ذلك الجفاف والحكة والاحمرار في العين والدم والصداع".

txt

سقط في بئر عمقها 72 مترًا.. مصرع طفل إماراتى فى مدينة العين

txt

حماية العين والقلب الأبرز.. فوائد غير متوقعة لتناول الأفوكادو


كشف موقع إكسبريس عن بعض النصائح للعناية بصحة العين أثناء العمل من المنزل. 

أخذ فترات راحة للشاشة ، وتناول وجبات صحية للعين ، وارتداء نظارات الكمبيوتر .

تناول الطعام الصحي والتغذية على الحبوب الكاملة، وتناول الكثير من الخضروات، ثبت أن العناصر الغذائية لوتين وزياكسانثين الموجودة في الخضروات الورقية تساعد في الحد من الإصابة بأمراض العيون .

وفقًا للمعاهد الوطنية للطب ، فإن فيتامين أ ، الذي يمكن احتوائه في الخضروات الصفراء والبرتقالية الزاهية ، بما في ذلك الجزر والبطاطا الحلوة ، يحسن صحة العين. الفواكه مثل الموز والعنب والمانجو غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى ، والتي تميل إلى الوقاية من أمراض العيون، تعتبر أوميغا 3 ممتازة لتكوين الدموع ، مما يخفف من جفاف العين ، لذلك يجب أن يكون سمك السلمون أو أسماك المياه الباردة الأخرى جزءًا من النظام الغذائي الأمثل.

خذي فترات راحة منتظمة من العمل واستغلي معظم وقت الشاشة : "أغمضي عينيك لبضع ثوانٍ كل 15-20 دقيقة واستريحي بعيدًا عن التحديق في الشاشة، كل ساعتين ، دلكي العضلات المحيطة بعينيك أو اغسلي وجهك. تجنبي فرك عينيك بيديك. 

إذا كنت تكثري من استخدام الشاشات ، فاستفيدي منها إلى أقصى حد من خلال ممارسة روتين تمرين جديد أو إتقان مهارة جديدة، يمكنك تقييد وقت الكمبيوتر الخاص بك بهذه الطريقة ، وستكوني أكثر تركيزًا على الأشياء الأخرى.

شراء نظارات عالية الجودة تحجب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الذي يضر بأعيننا ، خاصة إذا عرّضنا أعيننا لها لفترة طويلة، أصبحت نظارات الكمبيوتر ، المعروفة أيضًا باسم نظارات حجب الضوء الأزرق ، أكثر شيوعًا كوسيلة للتخفيف من آثار ضغط العين . 

الخضروات العين البرتقال العمل من المنزل الافوكادو صحة العين health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

لا تنخدعوا بالأجواء نهارا.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 16 درجة ليلا

موضوعات متعلقة

حصاد القطاع في 2021.. إنحياز السيسي للصناعة حقق طفرات غير مسبوقة

حـصاد التجارة 2021.. 27 % زيادة في صادرات مصر السلعية خلال 11 شهرا

آبل تستعين بمدير علاقات «ميتا» لإطلاق نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى قريبا

حصاد 2021.. قطاع البترول يقود الاقتصاد المصري بخطى ثابتة بـ7 اتفاقيات بترولية و52 اكتشافا

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مفاجآت عن تقنيات وإمكانات هاتف OnePlus 10R القادم من وان بلس

دعاء أول يوم رمضان 2022 .. أجمل الكلمات لاستقبال الشهر الكريم

أوكرانيا تعلن استعادة قريتين من القوات الروسية

بسبب مليون جنيه.. هندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

سفيرة مصر فى داكار: الجماهير السنغالية تنتظر محمد صلاح رغم المنافسة مع ماني

حسن بنعبيشة : حظوظ المنتخبات العربية مرتفعة في التأهل لكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ