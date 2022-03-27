Polestar  تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار.. صور

كانت شركة Polestar قد أعلنت قبل عام أنها ستقدم نسخة بمحرك واحد من 2 وقد قدناها في سبتمبر، ولكن النموذج يصل الآن إلى التجار في الولايات المتحدة، وهي متاحة للطلب الآن بسعر يبدأ من 47200 دولار.

Polestar تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار

ينضم محرك Polestar 2 أحادي المحرك إلى طراز المحرك المزدوج المتوفر بالفعل، توفر السيارة الكهربائية بالكامل نطاقًا تقديريًا لـ EPA يبلغ 270 ميلًا بشحنة واحدة، حيث يعمل المحرك الفردي على تشغيل العجلات الأمامية، وينتج 231 حصانًا (172 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 243 رطلاً (329 نيوتن متر).

Polestar تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار

تستمد قوتها من بطارية بقدرة 78 كيلو وات في الساعة 75 كيلو وات في الساعة قابلة للاستخدام، دعمت السيارة ما يصل إلى 155 كيلو وات من الشحن المستمر الذي يمكن أن يأخذ EV من 10 إلى 80 بالمائة في 33 دقيقة.

Polestar تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار

إضافة نموذج أحادي المحرك يعطي Polestar 2 نطاقًا أكبر، يوفر البديل ثنائي المحرك لعام 2022 مدى 249 ميلًا، ولكنه يوفر أيضًا المزيد من القوة الحصانية وعزم الدوران.

تقدم Polestar جميع المتغيرات مع حزم ترقية Plusأو Pilot، بتكلفة 4000 دولار و 3200 دولار، تضيف حزمة Plus مضخة حرارية ميكانيكية تساعد على توسيع نطاق السيارة، وتصميم داخلي WeaveTech، ونظام صوتي من Harmon Kardon مكون من 13 مكبر صوت، وسقف زجاجي بانورامي كامل الطول، حيث تضيف حزمة Pilotميزات أمان محسّنة مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام Polestar Pilot Assist ومراقبة النقطة العمياء.

Polestar تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار

يمكن للسيارة أن تتلقى تحديثات عبر الهواء، والتي كانت مفيدة بالفعل في العام الماضي، أضاف تحديث OTA 67حصانًا (50 كيلوواط) و 50 رطلًا (20 نيوتن متر) من عزم الدوران إلى موديلات في أسواق أوروبية مختارة.

سيساعد النطاق الموسع لشركة Polestar في الولايات المتحدة الشركة على مواصلة النمو، تريد الشركة بيع 65000 موديل على مستوى العالم العام المقبل، وسيساعد محرك Polestar 2 أحادي المحرك في ذلك، قد لا تحتوي على 1000 حصان مثل السيارات الكهربائية الأخرى، ولكن لا تحتاج السيارات الكهربائية السائدة إلى الظهور كما كانت تفعل في السابق لجذب العملاء.

Polestar تكشف عن طراز 2 أحادي المحرك بسعر 47200 دولار

لا يزال مقدار النطاق الذي تقدمه السيارة عاملاً حاسمًا للمشترين ، ولكن محرك Polestar 2 الذي يبلغ طوله 270 ميلًا والذي يعمل بمحرك واحد يجب أن يجعل هذا الإقناع أسهل.