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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إنستجرام يعتزم إتاحة ميزة التعليق الصوتي على القصص

إنستجرام يعتزم إتاحة
إنستجرام يعتزم إتاحة ميزة التعليق الصوتي على القصص

يعتزم تطبيق إنستجرام Instagram طرح ميزة مذهلة لمستخدميه قريبا لمنافسة تطبيق Snapchat سناب شات، حيث يعمل التطبيق على إتاحة ميزة الردود الصوتية أو التعليق الصوتي على قصص “إنستجرام”.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن المسرب الشهير Alessandro Paluzzi شارك لقطة شاشة "سكرين شوت" لميزة إنستجرام الجديدة/ حيث أشار إلى أن إنستجرام سيتيح رمز ميكروفون ضمن الأدوات المتاحة للرد على القصص.
 

انتقادات بسبب ميزة إنستجرام الجديدة وإعادة تصميم التطبيق

"إنستجرام" تقدم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات المرغوب في مشاهدتها


وأوضح Alessandro Paluzzi أن رمز ميكروفون سيكون في شريط النص ضمن الأدوات المخصصة لردود القصة مثل خيارات المدة للملاحظات الصوتية.

وتعتبر الميزة القادمة إلى تطبيق إنستجرام هي ميزة مقتبسة من تطبيق سناب شات، حيث قام بإطلاقها للمرة الأولى كخيار لإرسال الملاحظات الصوتية في عام 2016. 

وكانت ميزة إعادة تصميم إنستجرام التى تم إطلاقها منذ أيام، والتى تتيح عرض المنشورات من الحسابات التي تتابعها بترتيب زمني، لاقت انتقادا كبيرا من المستخدمين، حيث تدفع الميزة المزيد من المحتوى غير المرغوب فيه إلى الخلاصة الرئيسية في التطبيق.

 

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