مقتل 5 أشخاص.. لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار في تل أبيب.. شاهد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في تل أبيب بـ إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات جان وبني باراك.

وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كان قد تم القبض على هذا الشخص أم لا.