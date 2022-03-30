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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : لا يوجد تهديد لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا

روسيا: لا يوجد تهديد
روسيا: لا يوجد تهديد لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا

قالت روسيا إن الادعاءات بأن تصرفاتها في أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن النووي "غير صحيحة"، لافتة إلى أن وحدات تشغيل محطات الطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف في بيان إنه "خلال العملية الخاصة، سيطرت القوات المسلحة الروسية على منشآت نووية [تشيرنوبيل وزابورويجيا] على الأراضي الأوكرانية من أجل منع الاستفزازات النووية من قبل الجماعات القومية أو الجماعات الإرهابية الأخرى".

وأوضح أن "العسكريين الروس لا يتدخلون في عمل المحطات النووية، بل يقومون فقط بحمايتهم، لذلك لا شيء يشكل تهديدا لنظام الأمن النووي".

وتابع سفير روسيا "يستمر تشغيل وحدات الطاقة العاملة في الوضع الطبيعي.. لا شيء يهدد سلامتها، وأنظمة مراقبة الإشعاع تعمل بكامل طاقتها.. لا توجد إمكانية لإطلاق مواد مشعة.. وهذا ما أكدته قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل جروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة.

والأسبوع الماضي، قال جروسي "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا".

كما ذكرت الوكالة الدولية، أن سيطرة روسيا على منشآت النفايات المشعة في تشيرنوبل تحد من تدفق المعلومات منها بحيث لا تستطيع أوكرانيا الإجابة بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة.

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