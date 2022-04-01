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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس أول يوم رمضان.. الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

طقس أول يوم رمضان
طقس أول يوم رمضان

تشهد حالة الطقس غدا، السبت، الموافق أول يوم رمضان المعظم، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، نتيجة لتأثر البلاد برياح جنوبية منخفضة تعمل على رفع درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة بشكل كبير، متوقع وصول نقطة الندى إلى الصفر.

وتشهد حالة الطقس غدا، أول يوم رمضان أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

أما عن حالة الطقس غدا ليلا، أول يوم رمضان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يكون بارد، بينما معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ويشهد الطقس غدا، أول يوم رمضان أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة ساعات الذروة، وتنصح أيضا بتناول السوائل خلال سحور مساء الليلة أول يوم رمضان.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس أول يوم رمضان، على مختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 16
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 20
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 17
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 20

 

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