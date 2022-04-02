أخبار التعليم| البحوث الفلكية: سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022.. فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تمريض القاهرة: 14 أبريل انتهاء امتحانات الميدتيرم

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .

ممدوح مهدى يهنئ الرئيس السيسي وأسرة جامعة حلوان بحلول شهر رمضان الكريم

تقدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بأصدق التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.



البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2022 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2022 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز فريق الجامعة ممثل في كلية الهندسة بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية، وحقق فريق الجامعة أيضًا المركز الثاني لأفضل شكل هندسي خارجي للسيارة الكهربائية ، في رالي السيارات الكهربائية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ أمس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رؤساء جامعات مصر بعد مُنافسة قوية ضمت 24 فريقًا مصريًا.

مصروفات وسكن ومستلزمات| مساعدات دراسية بالجامعات الحكومية بشمال سيناء

نظمت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء، احتفالية المساعدات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش ، لنحو ٦٥ طالبا وطالبة ، وذلك ضمن انشطة مشروع تعزيز التنميه المستدامة بشمال سيناء.