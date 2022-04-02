عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية: سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022.. فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تمريض القاهرة: 14 أبريل انتهاء امتحانات الميدتيرم
أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .

ممدوح مهدى يهنئ الرئيس السيسي وأسرة جامعة حلوان بحلول شهر رمضان الكريم
تقدم  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بأصدق التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2022 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان  1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2022 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان  1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز فريق الجامعة ممثل في كلية الهندسة بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية، وحقق فريق الجامعة أيضًا المركز الثاني لأفضل شكل هندسي خارجي للسيارة الكهربائية ، في رالي السيارات الكهربائية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ أمس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رؤساء جامعات مصر بعد مُنافسة قوية ضمت 24 فريقًا مصريًا.

مصروفات وسكن ومستلزمات| مساعدات دراسية بالجامعات الحكومية بشمال سيناء
نظمت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء، احتفالية  المساعدات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش ، لنحو ٦٥ طالبا وطالبة  ، وذلك ضمن انشطة مشروع تعزيز التنميه المستدامة بشمال سيناء.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

ترشيحاتنا

التعادل يكفي.. ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة الهلال في دوري الأبطال

جمال علام يكشف موعد تقديم الاحتجاج على أحداث مباراة مصر والسنغال

أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رمضان.. اتصالات متبادلة بين السيسي وزعماء العرب للتهنئة بحلول الشهر المعظم.. ورسالة خاصة من الرئيس للشعب المصري : أدعو الله أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير

بعد شائعات تعرضها للسرقة.. تعليق جديد من الإعلامية جاسمين طه زكي

عبدالله السعيد الأبرز.. إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز في مباراة زاناكو الزامبي

دعاء السحور أول ليالي رمضان 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ