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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول أيام رمضان 2022.. قصة موائد الرحمن وأول مائدة إفطار في تاريخ مصر

موائد الرحمن
موائد الرحمن

يحل علينا شهر رمضان الكريم، ويجلب معه الخير، ودائمًا ما تنتشر موائد الرحمن في جميع انحاء الجمهورية، لإطعام الآلاف من المواطنين على مدار الشهر، من من منعتهم ظروفهم من التواجد في المنازل وقت الإفطار، أو الفقراء والمساكين.

يتهافت الأشخاص الراغبين في أخذ ثواب إفطار صائم على عمل موائد الرحمن، لكن يغفل الكثير منا عن تاريخها، ومتى بدأت؟.

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اختلاف المؤرخون حول موائد الرحمن

اختلف المؤرخون حول بداية موائد الرحمن، فمنهم من يرجعها إلى عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرجعها إلى عصر أحمد بن طولون، وأخرون نسبوها إلى عهد المعز لدين الله الفاطمي.

انتشرت روايات أخرى عن بدء فكرة وجود موائد الرحمن إلى عصر هارون الرشيد، لكن حقيقة ظهور موائد الرحمن كانت منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وامتدت على مر العصور.

بداية ظهور موائد الرحمن 

كانت البداية الحقيقية لظهور موائد الرحمن في عصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حين قد إليه وفد من الطائف، بينما كان هو في المدينة، واعتنقوا الإسلام في ذلك الوقت، واستقروا في المدينة لفترة من الزمن، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم الإفطار والسحور مع بلال بن رباح.

اقتدى الخلفاء الراشدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أعد عمر بن الخطاب دارًا للضيافة يُفطر فيها الصائمون لتظهر بعد ذلك فكرة موائد الرحمن، حيث أقامها أحمد بن طولون عام 880م.

أول مائدة رحمن في مصر 

أقام احمد بن طولون عام 880م، أول مائدة رحمن في مصر في السنة الرابعة لولايته، وأخبر الجميع بأن تلك المائدة سوف تستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم، وبعد مرور فترة من الزمن اختفت موائد الرحمن.

مائدة رحمن

ظهور موائد الرحمن مرة أخرى 

بعد مرور فترة من الزمن، اختفت خلالها موائد الرحمن، ظهرت مرة أخرى في في عهد الخليفة الفاطني المعز لدين الله، حيث أقام مائدة في شهر رمضان يُفطر عليها اهل جامع عمرو بن العاص، كان المعز لدين الله الفاطمي يُخرج من قصره 1100 قدر من جميع أنواع الطعام لتوزيعها على الفقراء، وسميت في ذلك الوقت «دار الفطرة»، ووصل طول بعضها إلى 175 متر، حتى بدأ الأمر يقل مرة أخرى في عصر المماليك والعثمانيين بسبب الحروب.

موائد الرحمن في القرن العشرين 

في القرن العشرين بدأت موائد الرحمن في العودة مرة أخرى، تحت رعاية حكومية لـ بنك ناصر الاجتماعي، الذي كان يُقيم مائدة رحمن بجوار الجامع الأزهر، يفطر عليها أربعة آلاف صائم من أموال دافعي الزكاة.

اول مائدة إفطار قبطية 

كانت اول مائدة إفطار قبطية، أُقيمت في رمضان من أجل الإفطار في حي شبرا عام 1969م، حين أقام القمص صليب متى ساويرس، راعي كنيسة مارجرجس، مائدة إفطار للمسلمين والمسيحيين في شهر رمضان، بميدان الأفضل بـ شبرا، ومنذ ذلك الوقت بدأت موائد الرحمن في الانتشار حتى أصبحت توجد في معظم الميادين والشوارع المصرية.

رمضان الكريم موائد الرحمن احمد بن طولون هارون الرشيد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عمر بن الخطاب أول مائدة رحمن في مصر شبرا

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