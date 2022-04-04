أخبار التوك شو.. بعد الحلقة الثانية من الاختيار 3 أحمد موسى يوجه رسالة لجماعة الإخوان.. وإلهام شاهين: بابا كان بيمنعني من التمثيل ومعرفتش أقنعه لحد ما مات

تناولت برامج التوك شو العديد من الأخبار والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

منة عرفة تكشف حقيقة زواجها من علي ربيع: كان بيهزر.. فيديو



قالت الفنانة الشابة منه عرفة، إنها لا ترغب في تمثيل الأدوار التي تحتوي على مشاهد ساخنة و ترفض إعطاء الأوردر من أي شخص ؛ مضيفة أنها ليست لديها قائمة ممنوعات ؛ لكن شرط قبول الأدوار بالنسبة لها تقديم المشهد بشكل جيد .

منة عرفة عن زوجها: انفصلنا وماشيين في إجراءات الطلاق الرسمي



كشفت الفنانة منة عرفة، عن عدد مرات طلاقها وانفصالها من زوجها محمود المهدي، قائلة إنهما تجوزا سنة وأول مرة انفصلا فقط، والطلاق لم يتم رسمياً على الورق.

آمال رمزي: رقصت أمام رشدي أباظة وقالي إيه عجين الفلاحين ده.. فيديو



قالت الفنانة آمال رمزي، إنها كانت معجبة بـ الفنان رشدي أباظة، مؤكدة أنها كانت محظوظة للغاية، في بدايتها الفنية لأنها تعلمت على يد رشدي أباظة.

رانيا يوسف: أسوان جنة الله في الأرض.. فيديو



قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تحب الطيران والسماء أكثر من البحر والمراكب.

إلهام شاهين: حلا شيحة حُرة تبعد عن الفن بس متجرحش فيه



علقت الفنانة إلهام شاهين، على الخلاف المثار بين الفنانة المعتزلة حلا شيحة والناقد الفني طارق الشناوي، موضحةً: "طارق غيران على الفن، واللي عاوز يبعد يبقى في هدوء من غير ما يجرح في الفن".

إلهام شاهين: بابا كان بيمنعني عن التمثيل.. ومعرفتش أقنعه لحد ما مات



أجابت الفنانة إلهام شاهين، عن بعض الأسئلة بشكل سريع، في فقرة "ممكن أم لا ممكن"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور.

أمير كراره: مسلسل كلبش كرم من ربنا خلاني أكمل بعد مرحلة اليأس



أكد النجم أمير كرارة، أنه كان في حالة يأس كبيرة قبل بطولة مسلسل كلبش، قائلا: "منتج مسلسل كلبش قالي عايزين نعمل مسلسل اسمه كلبش وأنا قلت له لا مش عايز أشتغل وأنا قافل وحاسس إني مفيش زيادة هعملها".

أمير كراره: بحب محمد رمضان جدا ومفيش مشكلة حصلت لي معاه| فيديو



نفى النجم أمير كرارة، وجود مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، قائلا: "عمري ما حصلت لي مشكلة مع محمد رمضان وبحبه جدا، وهو عمل معايا موقف؛ خلاني أحبه أكثر من الأول، وكان مع ابني سليم، واللي بيعمل حاجة كويسة مع ابني سليم؛ بشيله فوق راسي".

لماذا تفضل إلهام شاهين الزواج برجال ذو فوارق عمرية كبيرة؟



كشفت الفنانة إلهام شاهين، سر تفضيلها الزواج ممن يكبرونها في السن بفوارق عمرية كبيرة، موضحةً: "عشان أنا بحب العقل الكبير والشخص الناضج، ولما تزوجت في العشرينيات كنت أحب أن يكون الرجل في الخمسينيات".

بعد الحلقة الثانية من الاختيار 3.. أحمد موسى للإخوان: متعيطوش



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الاختيار3 يكشف حجم التنسيق بين المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني.