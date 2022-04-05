أخبار الفن..مصطفى شعبان يستعين بـ أحمد زكي..ومحاولة قتل هاني سلامة وإخفاء خطيبته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة على مدار الساعات الماضية ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

دايما عامر.. مصطفى شعبان يستعين يمشهد للراحل أحمد زكى فى «معالى الوزير»

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 استعانة الفنان مصطفى شعبان بمشهد للفنان الراحل أحمد زكى بفيلم "معالى الوزير" عندما تم اختياره عن طريق الخطأ ضمن التشكيل الوزارى وتم الابقاء عليه.

وقرر مصطفى شعبان ان يكرر نفس المشهد عندما تم اختياره أيضا عن طريق الخطأ بمدرس وهو ما تحقق وألقى بيانا له.

الاختيار 3 الحلقة الثالثة.. السيسي يرفض اندماج الجماعة في الجيش.. والعفو الرئاسي عن عناصر جهادية في عهد مرسي

عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، التي كشفت العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد.

المداح 2 الحلقة 4.. مواجهة ساخنة بين حمادة هلال والجنية سهر الصايغ

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، رصدت العديد من الأحداث والمواقف وكشفت الكثير من المفاجآت في إطار من الغموض والتشويق.

بدأت الحلقة بمواجهة ساخنة بين الشيخ "صابر المداح" الذى يجسد شخصيته النجم "حمادة هلال" والجنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ بعدما ذهب صابر لإخراج جن من فتاة تدعى "بدور"، فتظهر الجنية سهر الصايغ لحمادة هلال في مواجهة ساخنة لتؤكد له أنه خان العهد، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص أي تفاصيل عن هذا العهد.

مسلسل ملف سري الحلقة 3.. محاولة قتل هاني سلامة واختفاء خطيبته

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى لابعاده عن قضية غسيل الأموال.

ويذهب المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى خطيبته (رحمة حسن) فلم يجدها، ويظن أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه.

سميرة سعيد على إنستجرام: أسعدني التطور في تفعيل دور المرأة بالمجتمع السعودي

شاركت الفنانة سميرة سعيد أحدث جلسة تصوير لها من السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "سعيدة جداً إني كنت مع جمهوري في المملكة العربية السعودية في أول يوم رمضان من خلال برنامج مراحل".