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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب تؤدي إلى حدوث الإجهاض الفائت

الإجهاض
الإجهاض

الإجهاض الفائت هو إجهاض صامت أو متأخر أو موت مبكر للجنين قبل 20 أسبوعًا من الحمل، يطلق عليه اسم الإجهاض المفقود لأنه يمكن أن يكون هناك عدد قليل من العلامات أو لا توجد علامات على الإطلاق له، وقد تشعر معظم النساء بالحمل بعد الإجهاض، قد يُظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية كيس الحمل ممتلئا.

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ما الذي يسبب الإجهاض الفائت؟


وفقا لما نشره موقع هيلثي تتشابه أسباب حالات الإجهاض الفائت، مع أنواع أخرى من الإجهاض التلقائي (الإجهاض) أو فشل الحمل المبكر. وتشمل :

تشوهات الكروموسومات الجنينية
البويضة التالفة أو الحمل الجنيني
أمراض الأم
تشوهات المشيمة
تشوهات جنينية
تشوهات الرحم


ما هي علامات الإجهاض الفائت؟


يمكن أن يكون الإجهاض الفائت بدون أعراض لدى معظم النساء، هذا هو السبب في أن العديد من النساء قد لا يعرفن أنهن تعرضن للإجهاض الفائت حتى الفحص التالي بالموجات فوق الصوتية.


قد يكون لدى بعض النساء إفرازات مهبلية بنية اللون ، بينما قد تشعر البعض بأنها غير عادية وغالبًا ما تلاحظ تلاشي أعراض الحمل مثل الغثيان والتعب، ومع ذلك ، قد تمر هذه التغييرات دون أن يلاحظها أحد في الأسابيع الأولى من الحمل.

على الرغم من أن انقطاع الطمث (قلة الدورة الشهرية) يمكن أن يكون موجودًا ، فهو أيضًا أحد أعراض الحمل ولا يمكن تمييزه في الأسابيع الأولى، يمكن أن تكون اختبارات الحمل في المنزل أو البول إيجابية على الرغم من حدوث الإجهاض الفائت، يمكنك طلب رعاية طبية إذا كنت تعانين من نقص في أعراض الحمل .

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