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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التدليك أثناء الحمل.. يخفف آلام العضلات ويزيد من الإجهاض والغثيان في بدايته

الحمل
الحمل

يساعد التدليك على تقليل آلام الحمل وعدم الراحة التي تواجهها العديد من الحوامل تختار العديد من النساء الحوامل تدليك الحمل لتخفيف آلام العضلات، إلى جانب ذلك ، فهو يساعد على الاسترخاء وتهدئة عقلك وجسمك قبل وصول الطفل.

 

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هل التدليك آمن أثناء الحمل؟

قد تفضل بعض الأمهات الحصول على تدليك ما قبل الولادة في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل أو حتى أثناء المخاض للمساعدة في التغلب على آلام المخاض ، ولكن ليس في الأشهر الثلاثة الأولى بسبب ارتفاع معدل حالات الإجهاض وزيادة حدوث الغثيان في الأشهر الثلاثة الأولى .

في المراحل المتأخرة من الحمل ، قد تؤدي بعض نقاط التحفيز والتقنيات إلى تقلصات وتسبب الولادة المبكرة احصلي على تدليك ما قبل الولادة فقط إذا لم تنطبق أي من موانع الاستعمال أو عوامل الخطر.

فوائد تدليك ما قبل الولادة

يُعتقد أن تدليك ما قبل الولادة يوفر الاسترخاء والشعور بالعافية. من المعروف أنه فعال في تقليل الاكتئاب والقلق وآلام الظهر والساق بعض الفوائد الأخرى هي:


يخفف التوتر: يمكن أن يكون الحمل وقتًا مرهقًا لمعظم النساء. وفقًا لأخصائيي الصحة بجامعة مينيسوتا ، يمكن أن يقلل العلاج بالتدليك قبل الولادة من مستويات الكورتيزول ، وبالتالي تقليل أي إجهاد أثناء الحمل  .

يحسن النوم: في دراسة ، شاركت 26 امرأة حامل إما في العلاج بالتدليك أو العلاج بالاسترخاء لمدة خمسة أسابيع. أبلغت مجموعة العلاج بالتدليك عن نوم أفضل مقارنة بمجموعة العلاج بالاسترخاء  .

يخفف الصداع: خلال فترة الحمل ، قد تعاني النساء من الصداع النصفي بسبب التحولات الهرمونية وأسباب أخرى مثل الجفاف. يمكن أن يؤدي العلاج بالتدليك إلى تهدئة نقاط الزناد بشكل كبير وتخفيف الصداع .

يقلل من التورم: قد يؤدي الضغط المتزايد على الأوعية الدموية إلى حدوث وذمة أو تورم في المفاصل. يمكن أن يقلل التدليك من التورم عن طريق تحفيز الأنسجة الرخوة لخفض تجمع السوائل في المفاصل المتورمة .

يخفف من حرقة المعدة: تدليك خفيف للبطن يعمل على إرخاء أنسجة اللفافة العضلية ، ويريح الجهاز العصبي ، ويخفف الضغط في المعدة .

يخفف آلام أسفل الظهر: قد يؤدي تغيير مركز الثقل والأربطة المسترخية وعرق النسا إلى آلام أسفل الظهر . يمكن أن يساعد تدليك ما قبل الولادة في تقليل الألم .

يحسن الدورة الدموية: تدليك ما قبل الولادة يمكن أن يحسن الدورة الدموية في كل جزء من الجسم ، وخاصة الأطراف السفلية ، ويمنع توسع الأوردة أيضًا .

استقرار الهرمونات: تكشف الأبحاث أن تدليك ما قبل الولادة يمكن أيضًا أن ينشط هرمونات الشعور بالسعادة (السيروتونين والدوبامين) ويحسن مزاجك .

يحسن نتائج المخاض: وفقًا للنتائج المذكورة في مراجعة الخبراء لأمراض النساء والتوليد ، فإن النساء اللواتي تلقين تدليك ما قبل الولادة كان لديهن ألم أقل وخاضن مخاضًا أقصر مع حاجة قليلة للأدوية .

يقلل من خطر الولادة المبكرة: في دراسة بحثية ، تم إعطاء النساء الحوامل المصابات بالاكتئاب العلاج بالتدليك. لم يساعد فقط في الحد من الاكتئاب ولكن أيضًا قلل من فرص الأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة .

قد يخفف التدليك بعض الآلام ويريح جسمك وعقلك ، ولكن نظرًا لأنه ينطوي على الضغط على بعض النقاط .

الاجهاض الوزن شيرين عبد الوهاب الحوامل ​​​​​​​health

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