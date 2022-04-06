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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية: تناول المخللات بكثرة يرفع ضغط الدم ويحبس السوائل

مخلل
مخلل

كشفت منى عبد المطلب استشارى التغذية العلاجية ، عن أهم الأطعمة التي تقينا من العطش خلال نهار رمضان .


وأوضحت منى عبد المطلب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ،    أنه مع ارتفاع درجات الحرارة التى نشهدها حاليا لابد من التأكد من وجود كميات مياه مناسبة فى الجسم خلال 14 ساعة صيام وتناول أكلات لا تشعرنا بالعطش خلال فترة النهار والحفاظ على تناول من  : 10 أكواب مياه من بعد الإفطار وحتى السحور .


وعن تناول أكواب المياه دفعة واحدة لفتت استشارى التغذية لتجنب هذا الأمر واستبداله بتقسيم أكواب المياه بتناول كوب مياه كل ساعة حتى وجبة السحور للاحتفاظ بكميات المياه داخل الجسم وتناول أطعمة تحتوى على نسب بوتاسيوم مرتفعة تقي الجسم من العطش ومنها الموز ، البطاطس ، الكوسة  ، الخيار  ، البطاطا إلى جانب الزبادى ، والمشمش المجفف  ، الفاصولياء  محذرة من تناول المخللات التى تزود من نسب العطش وتحبس المياه داخل الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم  بالاضافة إلى أن الكافيين يعمل على زيادة نسبة البول فى الجسم وتناول القهوة والشاى بعد الإفطار بدلا من السحور . 

 

شهر رمضان البطاطس إفطار الكافيين التغذية العلاجية درجات الحرارة

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