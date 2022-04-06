تبدأ 17 أبريل.. جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول الامتحانات التدريبية المقررة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهر أبريل الجاري .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد هذه الامتحانات التدريبية لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية .

وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم كما يلي :

الأحد 17 أبريل 2022 : فلسفة للصف الأول الثانوي (ساعة)

الاثنين 18 أبريل 2022 : رياضيات علمي وأدبي للصف الثاني الثانوي ( ساعة)

الأربعاء 20 أبريل 2022 : الاحياء للصف الاول الثانوي ( ساعة)

الخميس 21 أبريل 2022 : احياء علمي و جغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي”.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في إرسال التطبيق الخاص بـ الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت اعتباراً من اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).