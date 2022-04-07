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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس.. اتحاد طلاب جامعة حلوان يختتم مسابقة المعلومات الدينية.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة القاهرة تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم ... تفاصيل

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بنادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لاعضاء هيئة التدريس بداية من يوم 10 رمضان .

 

اليوم.. غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتائح الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب بالكلية، على نظام الامتحانات الإلكتروني.

 

اخر موعد للتقدم لـ مسابقة عين شمس تبتكر

أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عل حرص  إدارة الكلية دعم الأفكار الابتكارية وتعزيز روح المنافسة لدى أعضائها وباحثيها .

 

اتحاد طلاب جامعة حلوان يختتم مسابقة المعلومات الدينية.....اليوم

تنظم اللجنة الثقافية والفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 / 2022 بالجامعة.

 

الأحد.. دورة تدريبية حول معايير الجودة بالعملية التعليمية بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

احصل على فرصة لدراسة عدد من التخصصات العلمية والأدبية خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى بروما بأن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه فى التخصصات الآتيه:

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