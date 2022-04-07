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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية.. اليمن: هادى يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة|تفاصيل القضية المتهم فيها المهندس علي أبو القاسم

وصل أرض الوطن مساء الأربعاء،  المهندس علي أبو القاسم عبد الوارث، بعد أن أطلقت السلطات السعودية سراحه، حيث كان يقبع داخل السجن بمنطقة تبوك من أواخر أكتوبر 2016، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

 

أمير مرتضي: لا أفضل طرح تفاصيل أزمة زيزو إعلاميا
كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة في الزمالك عن موقف أشرف بن شرقي نجم الزمالك مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.
 

مصيلحي: حسام عاشور لم يقدم أي شيء للاتحاد.. وعلاقتنا به انتهت تماما
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن العلاقة مع حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق انتهت تمامًا.
 

من الإعدام للبراءة.. الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية
أفرجت السلطات السعودية عن المهندس المصري علي أبو القاسم الذي كان محكوما عليه بالإعدام في السعودية مساء أمس الأربعاء حيث وصل على طيران النيل.
 

أول تعليق من السعودية على قرار الرئيس اليمني بنقل صلاحياته
قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إنها ترحب بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد.
 
 

شوبير ردا على سخرية موسمياني: لا علاقة لمصطفى بالأمر
علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على سخرية بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق منه عقب هجوم الأول على كثرة إجازات الفريق.
 

اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي الجديد يتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا
أعلن مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن تولي إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، وذلك بعدما أعلن الرئيس  عبدربه منصور هادي منذ قليل، عزل نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل المجلس.

 

مطار القاهرة يستقبل جثامين المعلمات ضحايا حادث عمان
اسقبل مطار القاهرة الدولي، جثامين المدرسات المصريات اللاتي لقين مصرعهن في حادث مروري بسلطنة عمان .
 

اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه
أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، عزل نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

 

 

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