تعرف على قصة انضمام رحمة أحمد إلى مسلسل الكبير أوي 6

كشف الفنان حمزة العيلي عن حكاية رحمة أحمد فرج (مربوحه) في مسلسل الكبير اوي ٦ وكيفية انضمامها للعمل.



وكتب عبر حسابه على فيسبوك": حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد ( مربوحة ) ،مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها".



وتابع": بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على(المسرح )

كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة و رشا جابر عندما إنضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد

ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة ..

( الكبير ) هي البداية القوية ولسه لما الخبرة تزيد هنستمتع"





واضاف": هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية و أكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية ،و مؤخراً أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا وراءه ونقبوا فوجدوا كنوزاً متلألئة أضاءت أعمالهم بالنور ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط.



واختتم":وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصاً لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والإحترام والتقدير ، وهنا تتسلم رحمة الراية من النجمة العظيمة الموهوبة جداً دنيا سمير غانم وتكمل المسيرة، يلا مبروك يا رحمة وربنا يجعلها فاتحة الخير عليك ويعينك على مسئولية النجومية و يكتبلك النجاح دائماً"

وكانت قد عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022.

وكتبت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان ..الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير اوي من ربنا يمكن اكبر من اللي استحقه”.

وتابعت: “عاوزة اقول ٣ نقط.. الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد...انا مش حد خالص ...انا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد اني انا اللي هبقى خسرانة”.