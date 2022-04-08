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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إعلان تشويقي جديد لـ "كيا نيرو 2023".. فيديو

كيا نيرو
كيا نيرو

طرحت شركة "كيا"، إعلان تشويقي جديد لطرازها "نيرو 2023" قبل المشاركة في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

 

ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، فأن العلامة التجارية الكروية بالفعل قامت بالكشف رسميا عن "كيا نيرو 2023" في بلدها الأم كعادتها المتبعة، لكن هذا لم يمنعها من طرح إعلان تشويقي لعملاء الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت لم تتلقى الموديل الجديد بعد.

ونشر حساب "كيا أمريكا" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو قصيرًا لا يتعدى الـ 18 ثانية فقط، يحاول إثارة التشويق لسيارة الكروس أوفر الجديدة مع تركيز المقطع الدعائي على إضاءة الجهة الخلفية لكيا نيرو مع تباين واضح بين النور الأحمر ولون الخلفية الاسود، ثم في لقطة أخرى يكشف الجهة الأمامية للسيارة الكروس أوفر الجديدة ومصابيح الإضاءة النهارية، وجزء من المقصورة الداخلية، بما في ذلك التصميم الداخلي المعاد تصميم بالكامل الذي لن يغير كثيرًا على الأرجح بالنسبة لإصدار أمريكا الشمالية.

كيا نيرو 

وستقدم  كيا سيارة نيرو 2023 بثلاث مستويات من التجهيز المختلفة ستصل في تكوينات هجينة، هجينة موصولة بالكهرباء، ومجموعة نقل كهربائية بالكامل. ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن إذا كانت الإصدارات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن إصدار البلدان الأخرى.

 

وبالنسبة لمجموعة نقل الهايبرد في كيا نيرو 2023، فتحصل على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مقترن بمحرك كهربائي سعة 32 كيلووات بقوة 139 حصانًا (103 كيلووات). يحصل محرك نيرو الهايبرد بلج إن على محرك كهربائي أكبر بقوة 62 كيلو وات ينتج 180 حصانًا (134 كيلو واط).

وكشفت  كيا  عن مواصفات سيارة نيرو EV الإصدار الأمريكي، والتي من المتوقع أن تأتي بقوة  201 حصان (149 كيلو واط) وعزم دوران 188 رطل قدم (255 نيوتن متر) يقترن المحرك الكهربائي ببطارية بقوة 64.8 كيلو وات في الساعة توفر مدى سير يصل إلى  287 ميلًا في دورة اختبار WLTP الأوروبية. من المحتمل أن تحصل Niro EV على تصنيف أقل من ناحية النطاق وفقا لدورة اختبار وكالة حماية البيئة الأمريكية.

 

وستكشف كيا عن سيارة نيرو جنبًا إلى جنب مع  تيلوريد  وهيونداي باليسيد بعد الفيس ليفت خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات مع معرفة مزيد من التفاصيل عن الطرز المقبلة في 13 أبريل الجاري.

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