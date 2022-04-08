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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بمكياج ناعم.. ديميت أوزديمير تبرز جمال ملامحها على إنستجرام

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، صورة سيلقي لها، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عفوية غير متكلفة .

 

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

 

وارتدت ديميت أوزديمير، بلوفر من الصوف باللون الأبيض بأكمام طويلة بتصميم الأوفر سايز ، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.
 

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وقامت ديميت أوزديمير، بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع ترك بعض الخصلات منسدلة عبر وجهها وأكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

 

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ وقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير، في إرتداء الأكسسورات المميزة؛ حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمني باللون الفضي والذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة ديميت أوزديمير الأسرية

 

ديميت أوزديمير ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل “رائحة الفراولة” بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية. 

وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت أوزديمير

 

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوج والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"، حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

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