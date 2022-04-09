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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرتك عندنا.. صينية أوراك مع مكرونة بشاميل والحلو زلابية السميد

سفرتك عندنا.. صينية
سفرتك عندنا.. صينية أوراك مع مكرونة بشاميل و الحلو زلابية ال

مع حلول شهر رمضان الكريم تحتار الكثير من ربات المنزل والأمهات في اختيار الأصناف والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل، فترغب دائما العديد منهن في تقيم الأصناف المتنوعة والغير تقليدية.

لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الأكلات التي يمكنك إعدادها وتقديمها على سفرتك في رمضان من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد

صينية أوراك

المقادير 
أوراك دجاج

 بصل

 صلصة

 فلفل حار 

عصير ليمون 

خل 

ملح

 فلفل أسود 

بهارات

 زيت
طريقة تحضير 

-في بايركس يضاف البصل والفلفل الحار ويتبل بالملح والفلفل والبهارات والخل والليمون والصلصة مع الأوراك.

-يترك ليطهى بالفرن ويقدم.

طريقة عمل مكرونة بشاميل

المقادير 
مكرونة  مسلوقة

جبنة رومي

 جبنة موتزاريلا 

2 كوب لبن

 1 مكعب مرقة

 3 ملعقة كبيرة دقيق

 1 ملعقة كبيرة سمنة 

ملح

 فلفل أسود 
طريقة تحضير
- في وعاء على النار يضاف الدقيق مع السمن واللبن.

- يضاف مكعب المرق والماء ويتبل بالملح والفلفل.

- تضاف الجبن الرومي والموتزاريلا إلى الخليط.

- في بايركس، تضاف المكرونة المسلوقة مع صوص البشاميل والجبن على الوجه.

- تترك في الفرن لتطهى وتقدم.

 

طريقة عمل زلابية السميد

المقادير 
1 كوب سميد 

1 كوب دقيق

 ماء

 ملح 

ربع كوب زيت 

2 بيضة

 2 ملعقة كبيرة سكر

 فانيليا

 زيت للقلي 

شربات 
طريقة التحضير 
- يخلط ماء وزيت على النار حتى الغليان ثم يضاف سميد ودقيق ونقلب

- ثم يوضع الخليط في العجان ثم نضع البيض تدريجيا وفانيليا وسكر وملح مع استمرار العجن

- تقلى الزلابية في الزيت

رمضان الشيف نجلاء الشرشابى صينية أوراك طريقة عمل مكرونة بشاميل طريقة عمل زلابية السميد

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