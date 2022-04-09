رغم فوائدها .. أضرار غير متوقعة لمكملات الكولاجين

يمتلك الكولاجين عدد كبير من الفوائد التجميلية والصحية لجسم كالمساهمة فى تقوية عضلات الجسم وتقليل الام المفاصل والوقاية من الشيخوخة.. ولكن ماذا عن الآثار الجانبية؟



ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” فإن مكملات الكولاجين بشكل عام جيدة النتائج أما الاثار الجانبية فهى لم تصب إلا حالات قليلة.

ومع ذلك فإن بعض المكملات مصنوعة من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة ، مثل الأسماك والمحار والبيض ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذه الأطعمة تجنب مكملات الكولاجين المصنوعة من هذه المكونات.

أبلغ بعض الأشخاص أيضًا عن الغثيان والانتفاخ عند تناول مكملات الكولاجين ولكن هذه التأثيرات لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالمكملات

بالإضافة إلى ذلك قد تسبب مكملات الكولاجين آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والشعور بالامتلاء ولكن فى الواقع يبدو أن هذه المكملات آمنة لمعظم الناس.

قد تؤدي مكملات الكولاجين إلى آثار جانبية خفيفة مثل الانتفاخ وحموضة المعدة والشعور بالامتلاء.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة ، فتأكد من شراء المكملات الغذائية التي لا تحتوي على مسببات الحساسية.

