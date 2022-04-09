عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائدها .. أضرار غير متوقعة لمكملات الكولاجين

الكولاجين
الكولاجين

يمتلك الكولاجين عدد كبير من الفوائد التجميلية والصحية لجسم كالمساهمة فى تقوية عضلات الجسم وتقليل الام المفاصل والوقاية من الشيخوخة.. ولكن ماذا عن الآثار الجانبية؟


ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” فإن مكملات الكولاجين بشكل عام جيدة النتائج أما الاثار الجانبية  فهى لم تصب إلا حالات قليلة.

5 مكملات غذائية تساعد في علاج الاكتئاب.. تعرف عليها

دراسة: مكملات فيتامين د تساعد على درء أمراض المناعة الذاتية

ومع ذلك فإن بعض المكملات مصنوعة من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة ، مثل الأسماك والمحار والبيض ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذه الأطعمة تجنب مكملات الكولاجين المصنوعة من هذه المكونات.

أبلغ بعض الأشخاص أيضًا عن الغثيان والانتفاخ عند تناول مكملات الكولاجين ولكن هذه التأثيرات لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالمكملات

بالإضافة إلى ذلك قد تسبب مكملات الكولاجين آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والشعور بالامتلاء  ولكن فى الواقع يبدو أن هذه المكملات آمنة لمعظم الناس.

قد تؤدي مكملات الكولاجين إلى آثار جانبية خفيفة مثل الانتفاخ وحموضة المعدة والشعور بالامتلاء. 

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة ، فتأكد من شراء المكملات الغذائية التي لا تحتوي على مسببات الحساسية.
 

الكولاجين عضلات الجسم حرقة المعدة الشيخوخة مكملات الكولاجين health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

بث مباشر لـ مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الدوري

وفاة الفنانة ليلى نصر عن عمر يناهز 84 عاما

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة وتحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية .. نجاح علاج مرضى السكري بالموجات فوق الصوتية

العمى المفاجئ .. دراسة : الفياجرا تصيب بـ3 أمراض خطيرة في العين

علاج اضطرابات المعدة بقائمة غذائية من المطبخ

تمنحك القوة والطاقة.. إليك طريقة عمل بيض بالعجوة

طريقة استخدام الشاى الأخضر لتطويل الرموش

طنين الأذن قد يكون علامة على مرض خطير

طريقة عمل سلطة خيار بالحمص وصوص البيستو

مش بس البرد .. اضطراب الأكل و6 مسببات تصيبك بـ الغثيان

ترشيحاتنا

غرق شخصين واختفاء ثالث في المياه بـ ماليزيا بعد فتح الزيارة للأجانب

بنرقص في كباريهات.. سعد الصغير لـ عمر كمال : تاريخ إيه حضرتك؟|فيديو

انتخابات النقابات العمالية .. القوى العاملة تشكل غرفة عمليات وهذه أهم الشروط

سعد الصغير عن علاقته الغرامية بالراقصة شمس: كنت عيل صغير

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

إلغاء الطرد| بطاقة حمراء لـ بن شرقي في مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ