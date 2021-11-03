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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمحاربة علامات التقدم في العمر.. مجموعة من الأطعمة غنية بالكولاجين الطبيعي

أكلات غنية بالكولاجين
أكلات غنية بالكولاجين الطبيعي

نحتاج مع التقدم في العمر إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة الغنية بالكولاجين لإستعادة وظائف البشرة الطبيعية في تجديد الخلايا، وذلك حتى تظل شكل البشرة نضر وخالى من التجاعيد ، لكن هل يمكن الحصول على الكولاجين من الأطعمة، وفي هذا الموضوع سنقوم بمناقشة هذا الأمر.

 

أكلات غنية بالكولاجين الطبيعي



وتقول أخصائية التغذية الشاملة المعتمدة، انه يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا بشكل مدهش في مظهر ونضارة بشرتك، وهذا كله يعود إلى الكولاجين؛ حيث أن الكولاجين هو البروتين الذي يعطي البشرة بنيتها وليونتها وتمددها، وفقا لما نشر في  healthline الطبي.
 

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وهناك العديد من أنواع الكولاجين ، لكن أجسامنا تتكون أساسًا من النوع 1 و 2 و 3، ومع تقدمنا ​​في العمر  ننتج أقل من الكولاجين في بشرتنا كل عام، مما يتسبب في ظهور التجاعيد وظهور البشرة بشكل باهت .

وهو ما يفسر ازدهار مكملات الكولاجين التي يتم الترويج لها في جميع منتجات العناية بالبشرة ، إلا أنه يمكن الحصول على الكولاجين الطبيعي من الأطعمة، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين، ما يلي :
 

1- الشوربة :
الشوربة على مرق العظام، والذي يوفر كمية وفيرة من الكولاجين الذي يمكن لجسمك استخدامه على الفور ، مما يجعله أفضل من المكملات الغذائية الغنية بالكولاجين .

2- الدجاج :
هناك سبب وراء اشتقاق العديد من مكملات الكولاجين من الدجاج؛ حيث تحتوي اللحوم البيضاء المفضلة لدى الجميع على كميات وفيرة من الكولاجين الطبيعي. 

3- الأسماك والمحار :
مثل الحيوانات الأخرى ، تحتوي الأسماك والمحار على عظام وأربطة مصنوعة من الكولاجين، لذا ادعى بعض الناس أن الكولاجين البحري هو واحد من أكثر الكولاجين البحري سهولة في الامتصاص.

4-  بياض البيض :
على الرغم من أن البيض لا يحتوي على أنسجة ضامة مثل العديد من المنتجات الحيوانية الأخرى ، إلا أن بياض البيض يحتوي على ذلك كميات كبيرة من البرولين، أحد الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الكولاجين.

5- ثمار الحمضيات :
يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين. لذلك ، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين سي أمر بالغ الأهمية، والذي نجده في ثمار الحمضيات، مثل : البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض .

6- التوت :
على الرغم من أن الحمضيات تحتوي على فيتامين سي ، إلا أن التوت مصدر ممتاز لفيتامين سي، ومضادات الاكسدة والتي تحمي الجلد من التلف.

 

أكلات غنية بالكولاجين الطبيعي


7- الفاكهة الاستوائية :
تعد الفواكه الاستوائية مثل المانجو والكيوي والأناناس والجوافة من قائمة الفواكه الغنية بفيتامين سي؛ حيث تحتوي الجوافة أيضًا على كمية صغيرة من الزنك ، وهو عامل مساعد آخر لإنتاج الكولاجين.

8- الثوم :
قد يضيف الثوم أكثر من مجرد نكهة إلى أطباق البطاطس المقلية والمعكرونة. يمكن أن يعزز إنتاج الكولاجين أيضًا؛ حيث أن الثوم يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو معدن نادر يساعد على تكوين ومنع تكسير الكولاجين.

9- الخضروات الورقية :
نعلم جميعًا أن الخضروات الورقية تلعب دورًا رئيسيًا في اتباع نظام غذائي صحي. كما اتضح  ايضا بان لها فوائد جمالية، وذلك لما تحتويه من خصائص مضادة للأكسدة.

10- الفاصوليا والفول :
الفاصوليا  والفول غذاء عالي البروتين وغالبًا ما يحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكثير منها غني بالنحاس ، وهو عنصر غذائي آخر ضروري لإنتاج الكولاجين.

11- الكاجو :
وعندما تتناول فيها حفنة من المكسرات اجعلها من الكاجو ؛ حيث يحتوي الكاجو على الزنك والنحاس ، وكلاهما يعزز قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين.

12- الطماطم :
وتعتبر الطماطم مصدر آخر خفي لفيتامين سي ، يمكن طماطم متوسطة الحجم أن توفر ما يقرب من 30 في المائة من هذه العناصر الغذائية المهمة للكولاجين، وتحتوي الطماطم أيضًا على كميات كبيرة من مادة الليكوبين القوية، ومضادات الأكسدة لدعم صحة البشرة

13- الفلفل الحلو :
أثناء إضافة الطماطم إلى سلطة أو أكلة، يجب ان يتم إضافة بعض الفلفل الأحمر أيضًا؛ حيث يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين سي على مادة الكابسيسين ، ومركب مضاد للالتهابات، والمعروف بـ مكافحة علامات الشيخوخة .

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