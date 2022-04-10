لو بتروح الجيم.. 3 مشروبات مليئة بالبروتين يمكن تناولها بعد التمرين

بعد التمرين ، يحتاج جسمك إلى التعافي والبروتين هو بالضبط ما يحتاجه جسمك، يساعد في الانتعاش وبناء العضلات، كما يساعد البروتين في إنقاص الوزن.

ويعمل البروتين على تحسن التمثيل الغذائي ويساهم في إنقاص الوزن، يجب أن يكون البروتين جزءًا أساسيًا من خطة إنقاص الوزن لأنه يساعدك على إنقاص الوزن من خلال آليات مختلفة.

مشروبات غنية بالبروتين لتناولها بعد التمرين

1. مخفوق البروتين بالموز والفراولة

شاركت خبيرة اللياقة البدنية كايلا إيتسينز هذا البروتين بعد التمرين، ويتكون من موزة متوسطة الحجم وكوب حليب.

أضف نصف كوب من الفراولة وربع كوب من اللبن الزبادي اليوناني قليل الدسم وملعقة كبيرة إلى الموز والحليب.

امزج جميع المكونات حتى تحصل على قوام ناعم.

صب المخفوق واستمتع بمخفوق البروتين الطازج بعد التمرين.

2. مخفوق الموز وزبدة الفول السوداني

امزج حبتين من الموز متوسط ​​الحجم ، وكوبين من الزبادي اليوناني ، وملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني وملعقة كبيرة من بذور الشيا.

امزج كل هذه المكونات بشكل صحيح وفي النهاية أضف 100 مل من الحليب إليها واخلطها مرة أخرى.

يمكنك أيضًا تحسين مذاقه بإضافة مسحوق الكاكاو إليه، أضف كمية قليلة من مسحوق الكاكاو حسب ذوقك.

3. مخفوق دقيق الشوفان والتوت

يستخدم دقيق الشوفان أيضًا بشكل شائع لإعداد مخفوق البروتين، يمكنك تناول نصف كوب من العنب البري وملعقة كبيرة من بذور الشيا وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وكوب من الحليب وملعقة كبيرة من العسل.

امزج جميع المكونات حتى تحصل على قوام ناعم.